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США продолжают настаивать на оказании помощи афганцам в обход талибов

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, для этого Соединенные Штаты выстраивают международную коалицию

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают настаивать на оказании помощи населению Афганистана в обход пришедшего к власти в этой стране движения "Талибан" (запрещено в России). Это подтвердила во вторник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Нашей целью, конечно, продолжает оставаться доставка помощи напрямую афганскому народу. Мы занимаемся этим с целым рядом международно признанных организаций, в том числе неправительственных и [из системы] Объединенных Наций. И мы продолжаем работать над тем, чтобы установить альтернативные средства [каналы доставки помощи] ради удовлетворения потребностей афганского народа. Это по-прежнему остается нашей целью", - заявила официальный представитель президента США.

Ее внимание привлекли к тому, что как минимум части населения Афганистана грозит голод, в то время как американское правительство отказывается разморозить афганские активы, находящиеся в финансовой системе США. "В этом кроется сложность. Неужели <...> критики предлагают, чтобы мы давали деньги напрямую [движению] "Талибан"? В чем альтернатива этому, если мы не работаем через НПО, ООН <...>?" - ответила Псаки.

Согласно изложенной ею информации, США работают над данными вопросами "в координации с европейскими партнерами, соседями [Афганистана] и другими [государствами], которые испытывают серьезную обеспокоенность по поводу тяжелого положения афганского народа в гуманитарной сфере". "Нет сомнения в том, что ситуация сложная", - признала представитель Белого дома. По словам Псаки, США выстраивают "международную коалицию", пытаясь найти "альтернативные маршруты" помощи афганцам, минуя талибов.

Представитель Белого дома беседовала с репортерами на борту самолета президента США Джо Байдена, отправившегося в поездку в Миннеаполис (штат Миннесота).

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