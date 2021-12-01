Трамп обвинил Меган Маркл в неуважении к британской королевской семье

"Я не являюсь ее поклонником. Никогда не был, с первого же дня. Я думаю, что Гарри ужасно используют, однажды он пожалеет об этом", - отметил 45-й глава Белого дома в интервью бывшему лидеру Партии Brexit Найджелу Фаражу на телеканале GB News. По мнению Трампа, Меган Маркл способствовала "разрушению отношений принца Гарри с его семьей, что причиняет боль" королеве Елизавете II. "Я думаю, что она ведет себя очень неуважительно по отношению к королевской семье и, что более важно, к самой королеве", - сказал экс-президент. Его интервью будет показано в эфире британского телевидения 1 декабря, однако местные СМИ уже во вторник вечером стали публиковать выдержки из него.

При этом саму Елизавету II Трамп охарактеризовал как "великую женщину и историческую личность". Бывший американский президент дважды встречался с британским монархом (в 2018 и 2019 годах) в рамках своих государственных визитов в Лондон.

Меган Маркл сделала сенсационные заявления относительно британской королевской семьи в интервью американской телеведущей Опре Уинфри на телеканале CBS 7 марта. В нем герцогиня Сассекская упомянула о том, что родственники ее мужа были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка. О том, кто именно сделал такие заявления, она не сказала. Бывшая американская актриса также рассказала о том, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ, она также назвала себя жертвой "настоящей клеветнической кампании".

"Либеральный Джонсон"

В ходе беседы с Фаражем Трамп также высказался о своих отношениях с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, который, несмотря на свои заявления о дружбе с 45-м американским президентом, одним из первых в мире поздравил Джо Байдена с победой на выборах главы государства в 2020 году в тот момент, когда результаты голосования еще не были подведены окончательно.

"Он мне нравится. Я всегда ладил с ним. Он немного сдвинулся в сторону либерализма. Если говорить о его позиции относительно энергетики, то я удивлен, что он позволил этому случиться, поскольку у вас одна из самых красивых стран в мире, а вы разрушаете ее этими ветряными турбинами, - сказал Трамп, комментируя инициативы Джонсона о ставке на ветряную энергетику в рамках зеленого перехода. - Борис не прав, если собирается всерьез заниматься ветряками. Он делает большую ошибку".

В октябре правительство Великобритании опубликовало государственную стратегию достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Данная программа предполагает ускоренный переход к зеленой энергетике за счет строительства новых АЭС и морских ветряных электростанций. Власти обещают, что к 2035 году стана будет пользоваться исключительно чистой энергией.