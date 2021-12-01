Акция против полного запрета абортов в Польше проходит у Сейма республики

ВАРШАВА, 1 декабря. /ТАСС/. Массовая акция протеста проходит в среду вечером у здания нижней палаты польского парламента (Сейма). Как передает корреспондент ТАСС с места событий, собравшиеся протестуют против полного запрета абортов в республике.

Причиной демонстрации стало обсуждение на текущем заседании Сейма двух законопроектов. Первый предусматривает полный запрет абортов в стране, а второй - создание Польского института семьи и демографии. По мнению протестующих, это учреждение будет заниматься сбором данных о беременных женщинах и контролированием их.

Авторы проекта от правящей в Польше партии "Право и справедливость" указывают, что новый институт будет заниматься решением демографических проблем, проводить исследования и реализовывать Демографическую стратегию 2040, цели которой - защита семьи, ограничение числа разводов и хирургической помощи родящим (операция кесарево сечение).

Полного запрета абортов в Польше добиваются авторы проекта внесения поправок в Уголовный кодекс и некоторые другие законы. В нем предусматривается распространение конституционной и законодательной защиты на эмбрион и плод в лоне матери.

Участники демонстрации пришли на акцию протеста с флагами и транспарантами. Лозунг демонстрации "Не желай, Польша, моей крови". За происходящим следят усиленные патрули полиции.

Спорное решение

22 октября 2020 года Конституционным судом (КС) было принято решение о запрете в стране абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Этот вердикт вызвал в стране массовую волну протестов с требованиями отставки правительства, сформированного из членов партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

Как пояснили польские власти, официально аборт в Польше можно сделать в случае угрозы жизни и здоровью матери, если есть высокая вероятность тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни и здоровья матери, а также если беременность наступила вследствие изнасилования. Такие заболевания, как синдром Дауна, будущая инвалидность ребенка, вероятность тяжелого неизлечимого заболевания не могут теперь являться основанием для аборта в Польше.

До спорного решения КС именно патологии плода были самой частой причиной прерывания беременности в Польше. По данным Минздрава республики, на этом основании в стране в 2019 году было проведено 1 074 аборта. В организации "Аборт без границ", помогающей нуждающимся в доступе к этой операции женщинам, указывают, что запреты не снизили число абортов среди польских женщин. Об этом свидетельствует тот факт, что за последние 12 месяцев в эту организацию обратились за помощью 34 тыс. проживающих в стране.