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Кризис на Украине

Анкара заявила, что разговор Эрдогана и Путина прояснит роль Турции в диалоге РФ и Украины

АНКАРА, 2 декабря. /ТАСС/. Турция ожидает ясности в вопросе посреднического участия в урегулировании конфликта между Украиной и Россией после запланированных на 3 декабря переговоров турецкого и российского президентов Реджепа Таийпа Эрдогана и Владимира Путина. Об этом заявил в четверг глава Минобороны республики Хулуси Акар.

"Ранее мы уже внесли очень важный вклад в развитие отношений России и Украины. Какими будут новые перспективы [содействия нормализации отношений], мы, скорее всего, узнаем завтра после переговоров лидеров", - сказал он в эфире телеканала NTV.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаТурцияРоссияКризис на УкраинеЭрдоган, Реджеп Тайип
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