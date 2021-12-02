Bloomberg: Венгрия не поддержит ЕС на "Саммите демократий" из-за отсутствия приглашения

ВЕНА, 2 декабря. /ТАСС/. Венгрия не поддержит позицию Евросоюза на виртуальном "Саммите за демократию", который состоится по инициативе США 9-10 декабря, поскольку на него не был приглашен премьер-министр республики Виктор Орбан. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица.

Венгрия подняла этот вопрос на встрече послов в среду, заявив, что не поддержит единую позицию стран сообщества, поскольку США не пригласили все страны Евросоюза к участию в саммите.

По данным агентства, Венгрия - единственная страна ЕС, не получившая приглашение на это мероприятие. На встрече в среду представитель Венгрии в Брюсселе подчеркнул, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель не могут выступать от имени всего ЕС на саммите, поскольку не все страны-члены поддерживают их позицию. Он также добавил, что Вашингтон пытается "разделять и властвовать" в том, что касается ЕС, что должно подпитывать расширение дискуссий о необходимости большей автономии Евросоюза.

Вашингтон намерен провести "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры государств, правозащитники и бизнесмены, 9-10 декабря в режиме видеоконференции. Принять в нем участие пригласили 110 стран и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань, однако в нем нет КНР, а также России. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что цель этого мероприятия - "разделить людей, страны на демократические и недемократические".