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Карл Нехаммер стал кандидатом от Австрийской народной партии на пост канцлера

Политик заявил, что новым главой МИД Австрии должен стать Александер Шалленберг
Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер Reuters/Leonhard Foeger
Описание
Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер
© Reuters/Leonhard Foeger

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер сообщил в пятницу, что президиум правящей Австрийской народной партии избрал его новым ее председателем и он стал кандидатом на пост канцлера Австрии.

"Я могу вам сообщить, что президиум партии сегодня единогласно назначил меня управляющим председателем партии, и я стал кандидатом на пост канцлера для консультаций с федеральным президентом. Для меня это большая честь", - сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене.

При этом он заявил, что новым главой МИД Австрии должен стать Александер Шалленберг.

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