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Кабмин ФРГ напомнил, что Меркель уйдет из политики после назначения нового канцлера

Ее место займет социал-демократ Олаф Шольц

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель, как и сообщалось раньше, уйдет из политики после того, как ее место займет социал-демократ Олаф Шольц. Об этом заявил в пятницу в Берлине официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

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"Когда в Германии появится канцлер Олаф Шольц, то теневого канцлера не будет. Нынешняя канцлер, как она уже заявляла, намерена оставить политическую работу", - заверил Зайберт.

Меркель осталось исполнять обязанности канцлера ФРГ еще несколько дней. Бундестаг проголосует по кандидатуре ее преемника 8 декабря. В тот же день новый кабмин будет приведен к присяге. В состав следующего правительства страны войдут Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "зеленые". Они обладают большинством в парламенте, поэтому наблюдатели считают голосование формальностью.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияШольц, Олаф
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