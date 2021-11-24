Курс будущего кабмина Германии. Какие цели ставит правительство без Меркель

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) представили 24 ноября коалиционное соглашение, которое ляжет в основу внешней и внутренней политики будущего правительства ФРГ во главе с Олафом Шольцем. Он будет избран новым канцлером не позднее 8 декабря и сменит на этом посту Ангелу Меркель.
177-страничный коалиционный договор должен быть окончательно утвержден в конце следующей недели. ТАСС собрал его основные положения.
Какую политику планируют в отношении России
- Новая коалиция ФРГ признает, что Россия является важным международным игроком, и готова к конструктивному диалогу с Москвой.
- Будущее правительство Германии хотело бы теснее сотрудничать с РФ в вопросах, например, поставки водорода и при преодолении глобальных вызовов.
- Три партии считают ограниченными гражданские и демократические свободы в РФ и намереваются усилить поддержку в стране гражданского общества.
- Коалиция выступает за безвизовое перемещение молодежи из России в Германию.
Как планируется вести политику на украинском и белорусском направлениях
- Снятие санкций с России увязывается с выполнением минских соглашений при отсутствии "попыток дестабилизации Украины" и снижения насилия в Донбассе.
- В контексте ситуации на Украине будущее правительство ФРГ обещает помогать Киеву восстановить территориальную целостность и суверенитет.
- Новая коалиция поддержит расширение санкций против Белоруссии, затруднив властям в Минске доступ к финансам.
- Три партии поддержат новые выборы в Белоруссии и требуют "безоговорочного освобождения всех политзаключенных".
Как будет выглядеть энергетическая политика
- Энергетические проекты планируется подчинить европейскому законодательству.
- Будущий кабмин ФРГ намерен расширять возобновляемые источники энергии и создавать по климатически нейтральным технологиям газовые электростанции, чтобы покрыть растущие потребности.
- До 2030 года в стране планируется отказаться от угольной энергетики. Кроме того, подтвержден отказ от атомной энергетики.
- Газопровод "Северный поток - 2" в тексте соглашения не упоминается, но подчеркивается стремление будущего правительства диверсифицировать пути поставок энергоносителей.
- Подчеркнута важность поставок водородного топлива.
- Коалиция намерена регулярно перепроверять безопасность снабжения и расширение возобновляемых источников.
- Основной целью объявлено достижение Германией климатической нейтральности к 2045 году.
Как коалиция планирует обеспечивать безопасность страны
- Новая правящая коалиция ФРГ надеется на продолжение стратегических переговоров между РФ и США по разоружению и контролю над вооружениями. К процессу предлагается привлечь и Китай.
- Целью внешней политики декларируется свободный от ядерного оружия мир. Для этого партии призывают продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
- На активность ФРГ на международной арене планируется тратить 3% от ВВП страны. В эту категорию входят обязательства Германии в рамках НАТО и усилия по предупреждению кризисов.
- Коалиция заявляет о стремлении поддерживать дееспособность НАТО, хотя об обязательстве повысить расходы на оборону до 2% от ВВП напрямую не сообщается.
- НАТО называется неотъемлемой частью безопасности Германии, а трансатлантический альянс - центральной опорой.
Как изменится внешняя политика
- Новая коалиция ФРГ привержена скорейшему завершению переговоров с Ираном по атомной программе, настаивает на возвращении Тегерана к полному выполнению обязательств по ядерной сделке, в том числе перед МАГАТЭ.
- Будущее правительство призывает выполнять положения этой сделки всеми подписавшими ее странами.
- Три партии выступают за диалог с Китаем в координации с партнерами за океаном и на основе международного права, считают необходимым формирование отношений на базе партнерства, конкуренции и системного соперничества.
- Новая коалиция выступает за сохранение принципа "Одна страна - две системы" в Гонконге.
- Будущий кабмин Германии выступает против развития переговоров о вступлении Турции в ЕС из-за ситуации там с правами человека.
Как распределятся посты
- СДПГ в новом правительстве, помимо поста канцлера, получит семь портфелей - глав МВД, министерства труда и социальных дел, обороны, здравоохранения, строительства, экономического сотрудничества и развития, а также министра по особым поручениям и главы Ведомства федерального канцлера.
- "Зеленым" перейдут МИД, министерства экономики и климата; по делам семьи, пожилых людей и молодежи; охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей; сельского хозяйства и питания.
- Либералам достанутся министерства финансов, юстиции, транспорта и цифровизации, а также образования и научных исследований.
- От "зеленых" также будет выдвинут вице-канцлер.