Курс будущего кабмина Германии. Какие цели ставит правительство без Меркель

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) представили 24 ноября коалиционное соглашение, которое ляжет в основу внешней и внутренней политики будущего правительства ФРГ во главе с Олафом Шольцем. Он будет избран новым канцлером не позднее 8 декабря и сменит на этом посту Ангелу Меркель.

177-страничный коалиционный договор должен быть окончательно утвержден в конце следующей недели. ТАСС собрал его основные положения.

Какую политику планируют в отношении России

Новая коалиция ФРГ признает, что Россия является важным международным игроком, и готова к конструктивному диалогу с Москвой.

Будущее правительство Германии хотело бы теснее сотрудничать с РФ в вопросах, например, поставки водорода и при преодолении глобальных вызовов.

Три партии считают ограниченными гражданские и демократические свободы в РФ и намереваются усилить поддержку в стране гражданского общества.

Коалиция выступает за безвизовое перемещение молодежи из России в Германию.

Как планируется вести политику на украинском и белорусском направлениях

Снятие санкций с России увязывается с выполнением минских соглашений при отсутствии "попыток дестабилизации Украины" и снижения насилия в Донбассе.

В контексте ситуации на Украине будущее правительство ФРГ обещает помогать Киеву восстановить территориальную целостность и суверенитет.

Новая коалиция поддержит расширение санкций против Белоруссии, затруднив властям в Минске доступ к финансам.

Три партии поддержат новые выборы в Белоруссии и требуют "безоговорочного освобождения всех политзаключенных".

Как будет выглядеть энергетическая политика

Энергетические проекты планируется подчинить европейскому законодательству.

Будущий кабмин ФРГ намерен расширять возобновляемые источники энергии и создавать по климатически нейтральным технологиям газовые электростанции, чтобы покрыть растущие потребности.

До 2030 года в стране планируется отказаться от угольной энергетики. Кроме того, подтвержден отказ от атомной энергетики.

Газопровод "Северный поток - 2" в тексте соглашения не упоминается, но подчеркивается стремление будущего правительства диверсифицировать пути поставок энергоносителей.

Подчеркнута важность поставок водородного топлива.

Коалиция намерена регулярно перепроверять безопасность снабжения и расширение возобновляемых источников.

Основной целью объявлено достижение Германией климатической нейтральности к 2045 году.

Как коалиция планирует обеспечивать безопасность страны

Новая правящая коалиция ФРГ надеется на продолжение стратегических переговоров между РФ и США по разоружению и контролю над вооружениями. К процессу предлагается привлечь и Китай.

Целью внешней политики декларируется свободный от ядерного оружия мир. Для этого партии призывают продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

На активность ФРГ на международной арене планируется тратить 3% от ВВП страны. В эту категорию входят обязательства Германии в рамках НАТО и усилия по предупреждению кризисов.

Коалиция заявляет о стремлении поддерживать дееспособность НАТО, хотя об обязательстве повысить расходы на оборону до 2% от ВВП напрямую не сообщается.

НАТО называется неотъемлемой частью безопасности Германии, а трансатлантический альянс - центральной опорой.

Как изменится внешняя политика

Новая коалиция ФРГ привержена скорейшему завершению переговоров с Ираном по атомной программе, настаивает на возвращении Тегерана к полному выполнению обязательств по ядерной сделке, в том числе перед МАГАТЭ.

Будущее правительство призывает выполнять положения этой сделки всеми подписавшими ее странами.

Три партии выступают за диалог с Китаем в координации с партнерами за океаном и на основе международного права, считают необходимым формирование отношений на базе партнерства, конкуренции и системного соперничества.

Новая коалиция выступает за сохранение принципа "Одна страна - две системы" в Гонконге.

Будущий кабмин Германии выступает против развития переговоров о вступлении Турции в ЕС из-за ситуации там с правами человека.

Как распределятся посты