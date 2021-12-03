Кабмин Литвы одобрил распространение режима ЧП на районы близ границы с Польшей

ВИЛЬНЮС, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство Литвы одобрило предложение МВД продлить на месяц режим чрезвычайного положения в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией с включением районов на границе с Польшей. Решение об этом принято в среду на заседании кабмина, сообщила пресс-служба правительства.

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"Чрезвычайное положение в районах, граничащих с Белоруссией, продлевается на месяц до 15 января. Такой режим также вводится в районах на границе с Польшей", - говорится в сообщении. Постановление правительства передается на утверждение в Сейм (парламент).

10 ноября в связи с обострением миграционного кризиса на фоне попыток нелегальных мигрантов из Азии и Африки штурмом прорваться через белорусско-польскую границу власти Литвы ввели на месяц в приграничных с Белоруссией районах режим чрезвычайного положения. Он действует в пограничной зоне и на расстоянии 5 км от нее вглубь территории страны, а также в местах размещения нелегальных мигрантов. Теперь такой режим вводится и на литовско-польской границе.

В районы чрезвычайного положения въезд возможен только по специальным пропускам (для граничащих с Польшей территорий не применяется), запрещено проведение собраний. Нелегальные мигранты, размещенные в центрах приема, не могут пользоваться средствами электронной связи и интернетом, исключение сделано для обращений в официальные инстанции.