ГА ООН 6 декабря официально отложит рассмотрение полномочий послов Афганистана и Мьянмы

ООН, 3 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН 6 декабря в полном составе должна утвердить доклад комитета по проверке полномочий, который включает перенос рассмотрения на неопределенный срок вопроса о послах Афганистана и Мьянмы при всемирной организации. Сроки проведения заседания сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель главы 76-й сессии Генассамблеи Полина Кубияк.

"Вопрос будет рассмотрен 6 декабря", - сказала она. В пятницу был распространен доклад комитета по проверке полномочий по итогам его заседания 1 декабря.

"Комитет имел в своем распоряжении два письма по вопросу о представительстве Мьянмы на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи, в которых в качестве представителей на 76-й сессии были указаны разные лица. Первое письмо от 18 августа 2021 года было от Министерства иностранных дел Мьянмы. Второе письмо от 21 августа 2021 года было от постоянного представителя Мьянмы при ООН в Нью-Йорке", - отмечается в тексте.

"Комитет имел в своем распоряжении два письма по вопросу о представительстве Афганистана <...>. Первое письмо от 14 сентября 2021 года было от постоянного представителя Афганистана при ООН в Нью-Йорке. Второе письмо от 20 сентября 2021 года было от Министерства иностранных дел Афганистана", - следует из доклада. Председатель комитета "предложила отложить принятие решения по вопросу о полномочиях" представителей Афганистана и Мьянмы.

Участники заседания одобрили без голосования рекомендацию Генассамблее принять резолюцию "Полномочия представителей на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи". Резолюция предусматривает утверждение доклада комитета.

В Мьянме в начале февраля к власти пришли военные, сместив гражданское правительство, направившее в ООН постпреда Чжо Мо Туна. В Афганистане в августе талибы (представители запрещенного в РФ движения "Талибан") захватили власть, прежний президент Ашраф Гани бежал из страны. И военные Мьянмы, и талибы предложили ООН своих представителей, однако их полномочия должны быть подтверждены аккредитационным комитетом. Назначенный ранее Гани посол Гулям Исхакзай, как и Чжо Мо Тун, направил в ООН письмо об аккредитации.