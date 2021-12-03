Лидер Судана заявил, что не будет баллотироваться в президенты в 2023 году

КАИР, 3 декабря. /ТАСС/. Командующий армией и фактический руководитель Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что не будет участвовать в президентских выборах, которые запланированы на 2023 год. О своих планах он рассказал в пятницу в интервью телеканалу Al Arabiya .

"Я не буду баллотироваться в президенты, даже если меня об этом попросят. У меня есть конкретная миссия перед народом и армией, которая заключается в завершении переходного периода в стране. <...> Мы не хотим заменять какие-либо политические силы, но, напротив, освободить место для всех", - подчеркнул аль-Бурхан, возглавляющий также Суверенный совет Судана.

21 ноября аль-Бурхан и отстраненный ранее от власти военными премьер-министр Абдалла Хамдук подписали новое политическое соглашение. В соответствии с документом Хамдук вновь возглавит правительство и приступит к формированию нового кабинета министров технократов.

По словам генерала, глава будущего кабмина имеет "полную свободу выбора своих помощников и независим в принятии решений", в чем заинтересованы военные. "Последнее политическое соглашение стало настоящим стартом переходного периода в стране", - резюмировал аль-Бурхан.

Комментируя многочисленные жертвы на улицах суданских городов в ходе недавних демонстраций, командующий армией указал, что считает неправильным называть кого-либо виновным в гибели по меньшей мере 50 человек. "Мы работаем с судебными органами, чтобы выяснить, кто стоит за убийствами протестующих. Мы ожидаем результатов расследования. Виновные неизбежно понесут наказание", - добавил он.

Ситуация в Судане

В ночь на 25 октября в разгар политического кризиса в Судане, сопровождавшегося активными протестными выступлениями, военные полностью отстранили гражданских представителей от власти, арестовав группу высокопоставленных чиновников во главе с премьер-министром Хамдуком.

В ходе последующего обращения к нации аль-Бурхан объявил о роспуске управляющего Суверенного совета и правительства, введении в стране чрезвычайного положения и приостановке действия ряда статей конституционной декларации, которая была призвана стать законодательной базой на переходный трехлетний период. Он пообещал суданцам проведение всеобщих выборов в июле 2023 года и создание нового независимого правительства технократов.

11 ноября указом аль-Бурхана был сформирован обновленный Суверенный совет страны, состав которого был определен по итогам переговоров между представителями вооруженных и гражданских сил. 21 ноября было заключено новое политическое соглашение между военными и гражданскими силами Судана. Основной пункт документа - это отмена решения армейского командования об отстранении Хамдука от должности.