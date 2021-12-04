Блинкен заявил, что НАТО не стремится к агрессии против России

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что Североатлантический альянс не намерен предпринимать агрессивные действия в отношении России. Такую точку зрения он изложил в пятницу на онлайн-форуме Reuters Next.

"Думаю, важнее всего то, - а президент [РФ Владимир] Путин, похоже, не принимает это во внимание или игнорирует, - что НАТО является оборонным альянсом, прозрачным альянсом", - сказал Блинкен, комментируя заявления о том, что Москва считает красными линиями, в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия.

"Это не альянс, нацеленный на Россию, это не альянс, который намерен прибегнуть к агрессивным действиям против России", - продолжил госсекретарь США, говоря о НАТО. По его версии, "единственная агрессия, которую видели в этом регионе в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России: сначала в отношении Грузии, а потом - Украины". "Так что, думаю, это очень ошибочный взгляд на вещи", - добавил Блинкен.

"Единственная угроза, которая сейчас существует, - это угроза возобновления российской агрессии против Украины", - утверждал он. "Мы очень хотим, чтобы этого не произошло", - добавил шеф американской дипломатии.

По версии Блинкена, действия Москвы "повлекли за собой укрепление обороны НАТО", в том числе "ближе к России". "Президент Путин говорит, что именно этого он хочет избежать", - добавил госсекретарь. "Президенту Путину стоило бы обдумать это и, если у него есть опасения, обоснованные опасения относительно безопасности, не прибегать к действиям, которые являются провокационными и заставят альянс укреплять свою оборону", - полагает руководитель американского внешнеполитического ведомства.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине постоянно звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. В Москве подобные утверждения называют пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что это может делаться с целью оправдания провокаций в Донбассе, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Он также заверил, что Россия приложит все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.