Reuters: США на следующей неделе объявят о ряде санкций на фоне "Саммита за демократию"

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов США на следующей неделе введет ряд санкций в рамках проводимого американской администрацией "Саммита за демократию". Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

По его данным, рестрикции коснутся лиц, которые, по версии Вашингтона, причастны к коррупции, серьезным нарушениям прав человека, а также занимаются подрывом демократии. Минфин отказался предоставить конкретную информацию о тех, кого затронут ограничительные меры. Ведомство также объявит о предложениях, которые направлены на ликвидацию лазеек в законодательстве, позволяющих коррупционерам использовать рынок недвижимости.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров назвал инициативу США по созыву 9-10 декабря "Саммита за демократию" междусобойчиком и одним из "наиболее одиозных прожектов" Вашингтона. Он указал на то, что "западники целенаправленно разрушают сформированную по итогам Великой Победы международно-правовую ооноцентричную архитектуру, пытаются подменить ее выгодным только им неким порядком, основанным на правилах". По словам министра, "очевидно, что [Вашингтоном] взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах, на этот раз в контексте противостояния группы стран, возомнивших себя вершителями судеб человечества".

Вашингтон намерен провести 9-10 декабря в режиме видеоконференции "Саммит за демократию", на который соберутся лидеры государств, правозащитники и бизнесмены. Принять в нем участие пригласили 110 стран и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань, однако в этом перечне нет КНР и России.