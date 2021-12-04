Глава офиса Зеленского заявил о наличии сил, заинтересованных в дестабилизации на Украине

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Глава офиса президента Украине Андрей Ермак считает, что существуют некие внешние и внутренние силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране. Как сообщил в субботу офис главы государства, об этом Ермак сказал на встрече с послами стран "Большой семерки" и ЕС.

"Андрей Ермак рассказал о внутриполитических процессах в нашем государстве. Он подчеркнул, что есть внешние и внутренние силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации. Руководитель офиса главы государства отметил, что также есть сопротивление реформам со стороны старой системы", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что на переговорах стороны обсуждали ситуацию в Донбассе, "напряженность" вокруг государственной границы Украины, работу контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Отдельно был затронут вопрос принятого в стране закона о так называемой деолигархизации. "Этот закон не направлен против какой-либо фамилии. Его цель - исключить возможности для олигархического бизнеса влиять на политические процессы, покупать политиков и манипулировать медиа. При этом никто ни у кого ничего не будет забирать и не нарушать ничьи права", - сказал в этой связи Ермак.

В ходе разговора собеседники также подняли вопрос о принятии закона о реформе Службы безопасности Украины, о проведении конкурса по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и ходе судебной реформы.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о том, что в стране 1 декабря готовится государственный переворот и что в него пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова. По словам Зеленского, вывод о том, что его хотят свергнуть, он сделал на основе аудиозаписи разговора, на которой якобы представители России и Украины обсуждают план переворота на Украине. Он не уточнил, кто именно принимал участие в этом разговоре, и кто передал ему эту аудиозапись. По словам Зеленского, в этой беседе говорилось, что "общество готово" к перевороту, а "Ахметов готов включиться в вопрос смены действующего президента".