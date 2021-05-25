Планов громадье: Зеленский ищет альтернативы минским соглашениям

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с целой серией противоречивых заявлений, касающихся урегулирования конфликта в Донбассе. Он одновременно подтвердил приверженность "нормандскому формату", участниками которого являются, помимо самой Украины, Германия, Франция и Россия, высказался за подключение к переговорам США, сказал о стремлении к прямому диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным и не исключил вероятности проведения всеукраинского референдума по вопросу Донбасса.

Описание Президент Украины Владимир Зеленский © Ukrainian Presidential Press Office via AP

Иными словами, в свойственной ему манере нагородил огород, умудрившись при этом ни разу не упомянуть о минских соглашениях прямо — на сегодняшней день единственной и одобренной на международном уровне платформе для урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины. На мой взгляд, это обстоятельство вызывает серьезные сомнения в способности и желании украинского президента на деле, а не на словах, добиться установления мира в Донбассе. Невыполненные обещания Стоит отметить, что все эти заявления прозвучали на пресс-конференции Зеленского по случаю второй годовщины вступления в должность главы государства. Очевидно, она задумывалась организаторами для того, чтобы дать президенту возможность подвести итоги проделанной работы и обозначить планы на будущее. Перед пресс-конференцией украинские эксперты вспомнили четыре десятка обещаний, прозвучавших во время предвыборной кампании и сразу после инаугурации Владимира Зеленского, и проанализировали их исполнение. Оказалось, что для реализации ключевых обещаний в политической, социально-экономической и гуманитарной сферах не было сделано примерно ничего.

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Говорю "примерно", потому что в первый год ему все же удалось добиться некоторых подвижек в направлении урегулирования ситуации в Донбассе. Главной из них стало возобновление переговоров в "нормандском формате", которые были практически заморожены при президенте Петре Порошенко. Состоялась даже встреча в верхах, на которой согласовали конкретные шаги по прекращению огня, разведению противоборствующих сторон, открытию новых пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе и обмену пленными. Увы, на второй год пребывания Зеленского у власти эта положительная тенденция не получила продолжения. Напротив, отмечаются ухудшения в регионе, участились обстрелы, а в начале 2021 года украинская сторона и вовсе осуществила масштабную переброску сил и вооружений к линии соприкосновения, чем еще больше обострила напряженность. Тем временем в Киеве, как и при Порошенко, заявления о приверженности мирному урегулированию чередовались с высказываниями о возможности силового решения. Планы на все буквы Против фактов не пойдешь — на пресс-конференции Зеленскому пришлось признать, что он не выполнил обещание за год покончить с войной в Донбассе. В качестве оправдания он заявил, что на 99% урегулирование "зависит от РФ", а на долю Украины остается лишь 1%, за который Зеленский "зацепился и им живет".

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Он также напомнил, что у руководства страны имеются самые разнообразные планы, которые могут применяться в зависимости от того или иного развития ситуации. "У нас несколько планов — A, B, C, и мы об этом говорили — по прекращению войны и возвращению наших временно оккупированных территорий", — сказал он, упомянув о вероятном проведении референдума по Донбассу, который "может быть одним из планов, если не сработают другие". При этом он не уточнил, как будут формулироваться вопросы этого гипотетического референдума.

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Не отличались новизной и деталями и другие планы, перечисленные Владимиром Зеленским. В очередной раз он заявил о готовности к переговорам в "нормандском формате", а также к отдельным переговорам с лидерами Германии и Франции, которых по-свойски покритиковал за то, что они "в последнее время немного ослабляют свои позиции по отношению к России". Украинский президент также повторил, что выступает за привлечение США к переговорному процессу, хотя и признал, что пока не знает, в какой форме это может произойти. Наконец, он вновь настойчиво выступил "за параллельный прямой разговор" с главой российского государства. Никакой конкретики Если судить по этим заявлениям, то планов у Зеленского и впрямь немало, а вот с их конкретным наполнением дела обстоят как-то не очень. Проведение переговоров в "нормандском формате"? Но встречи на экспертном уровне активно ведутся за закрытыми дверями. Правда, Киеву хочется большего — встречи на министерском, а еще лучше — на президентском уровне. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, он вместе "с французским и немецким коллегами" всячески старается провести министерскую встречу, однако глава МИД РФ Сергей Лавров "является достаточно профессиональным дипломатом, чтобы красиво избегать этой встречи". На самом деле не только в Москве, но также в Берлине и Париже неоднократно и вполне недвусмысленно Киеву давали понять — проведение новых встреч возможно лишь после того, как Украина выполнит обязательства, взятые на предыдущем саммите. А пока она этого не сделала, встречаться не имеет смысла. Подключение к переговорному процессу США, а также, возможно, Великобритании и Канады? Такая идея тоже звучала не раз, в частности, она выдвигалась украинской стороной во время визита в Киев в начале этого месяца госсекретаря США Энтони Блинкена. Но, во-первых, Вашингтон пока так и не дал вразумительного ответа, готов ли он в той или иной форме подключиться к переговорам. Во-вторых, Париж и Берлин вовсе не горят желанием менять формат переговоров, ведь для них это равнозначно признанию в собственном бессилии и неспособности продвинуть мирное урегулирование в Донбассе.

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Что же касается всеукраинского референдума, то само по себе вынесение темы "на суд народа", как сказал Зеленский, конечно, похвально, но тут все зависит от постановки вопросов. Понятно, что власть не станет спрашивать население, готово ли оно отпустить Донбасс на все четыре стороны. А спрашивать жителей Украины, поддерживает ли оно мирное урегулирование и территориальную целостность страны, — это пустое расходование сил и средств, потому что ответ очевиден и предсказуем. О чем говорить? В вопрос о проблематике и конкретном наполнении переговоров упирается и идея организации встречи президентов Украины и России. И сам Зеленский, выступивший с этой идеей, и его окружение настаивают на том, что на ней должны обсуждаться ключевые для Киева проблемы Крыма и Донбасса. Точнее говоря, вопросы их принадлежности, ведь официальная украинская позиция исходит из того, что Россия "аннексировала" Крым и "временно оккупировала" Донбасс. И, следовательно, обязана "вернуть их" Украине. Разумеется, в Москве с подобной постановкой вопроса категорически не согласны. В конце прошлого месяца Владимир Путин, комментируя предложение Зеленского о личной встрече, прямо указал — если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями Луганской и Донецкой народных республик и лишь потом обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. Одновременно он отметил, что готов принять украинского президента в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений.

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А позицию по поводу Крыма изложил на днях пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: "Наши украинские визави, к примеру, говорят: мы будем обсуждать Крым. Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — а Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов". Но вот "если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать". Понятно, что при столь диаметральных подходах перспектива встречи выглядит весьма туманной. Тем не менее, по словам Пескова, контакты ведутся, но пока никаких сроков нет, а наброски тем для обсуждения "скорее концептуальные, а не предметные". Красноречивое молчание Многие украинские журналисты обратили внимание на то обстоятельство, что пресс-конференция Зеленского, организованная на государственном предприятии "Антонов", проходила на фоне недостроенного самолета Ан-124 "Руслан", в прошлом гордости советского авиастроения, и еще нескольких фюзеляжей без крыльев, хвостового оперения и моторов. Это послужило поводом для ехидных шуток в духе "на встрече с бескрылыми". Но не только фон может затмить собой передний план. Молчание тоже порой бывает красноречивее тысячи слов. Зеленский, говоря об урегулировании в Донбассе, много разглагольствовал о запасных вариантах, но все же ни разу не упомянул минские соглашения, являющиеся основой этого урегулирования. И этим умолчанием ясно дал понять: украинские власти готовы придумать планы хоть на все буквы алфавита, лишь бы не выполнять положения этих соглашений.

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