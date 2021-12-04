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Делегаты съезда СДПГ одобрили договор о коалиции с "зелеными" и либералами ФРГ

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Делегаты съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в субботу одобрили создание правящей коалиции с "зелеными" и либеральной Свободной демократической партией (СвДП). Трансляция голосования велась на сайте СДПГ.

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Соответствующий коалиционный договор поддержали 98,8% делегатов съезда СДПГ. В воскресенье по соглашению примут решение свободные демократы, а в понедельник будут объявлены результаты голосования "зеленых".

Как ожидается, 7 декабря договор будет скреплен подписями, а 8 декабря Олаф Шольц избран новым канцлером.

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