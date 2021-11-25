Будущий канцлер ФРГ. Высказывания Олафа Шольца о России, COVID-19 и экологии

"Если что-то изменится (в отношениях ЕС и России — прим. ТАСС), у нас должны оставаться каналы связи, чтобы мы могли вернуться к лучшим отношениям".

В том, что главой нового правительства Германии станет представитель СДПГ Олаф Шольц, уже не остается сомнений. Бывший вице-канцлер и министр финансов страны вступит в новую должность не позднее 8 декабря. Чтобы лучше понимать, в каком направлении Шольц поведет страну, мы изучили зарубежную прессу и выбрали самые интересные высказывания будущего канцлера о России, об экологии, о пандемии коронавируса и на другие темы.

"Немецкое правительство всегда вело диалог с Россией... Однако для общей безопасности было бы правильно, чтобы Германия действовала вместе с другими".

"Нам нужна новая политика в отношении востока, которая возродит принципы ОБСЕ и СБСЕ, так же как и принципы Европейского союза. Вот почему для Германии важно всегда действовать в сотрудничестве с другими".

"Россия и другие страны должны принять расширение европейской интеграции. Мы не хотим возвращаться в политические реалии XVII, XVIII или XIX века, когда такие державы, как Россия, Германия, Франция и Англия, формировали политику между собой. Если мы хотим обеспечить совместную безопасность в Европе, то речь идет о сотрудничестве ЕС и России".

Об отношениях с ЕС и США

"Трансатлантический альянс имеет для нас существенное значение. И для Германии, и для моего будущего правительства. Нам важно осознавать себя демократиями, которые видят, что мир становится все более опасным местом, поэтому нам важно работать сообща, даже при наличии некоторых разногласий".

"Первостепенная и самая главная задача для германского правительства — сформировать более сильный и независимый Евросоюз. И это, безусловно, будет влиять на внешнюю политику самой Германии".

О глобальном потеплении

"Мы сталкиваемся с экзистенциальными проблемами. Изменение климата не только влияет на качество жизни будущих поколений — мы уже переживаем это из-за наводнений в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне — Вестфалии. Вот почему нам необходимо ускорить наши усилия и понять, что глобальное потепление можно остановить только с помощью иной промышленной политики".

"Мы слишком небольшая страна, чтобы решить эту проблему в одиночку. Нам необходимо доказать тем, кто хочет иметь наш уровень жизни, что угольные электростанции — это наихудший выбор. Немецкая экономика, одна из самых продуктивных в мире, показывает, что можно совместить процветание и защиту климата".

О COVID-19

"Мы должны продолжить экспорт вакцины по всему миру — и мы должны расширять производственные мощности таким образом, чтобы остальной мир мог получать достаточное количество доз".

О сирийских беженцах

"Многие из них уже получили убежище и хорошо интегрированы... И я чувствую, что в настоящее время ситуация не позволяет депортировать людей обратно (в Сирию — прим. ТАСС). Но я хочу подчеркнуть: наша самая важная задача — сделать так, чтобы каждый здесь был интегрирован в наше общество, получил хорошее образование и достойную работу — наряду со всеми вытекающими отсюда возможностями".​​​

В материале использовались публикации: DW, Der Spiegel, CNN, DGAP