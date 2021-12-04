{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

СМИ: в Армению вернули 10 военнопленных

Агентство Armenpress напомнило, что они попали в азербайджанский плен 16 ноября
© Александр Рюмин/ТАСС, архив

ЕРЕВАН, 4 декабря. /ТАСС/. Армянские военнопленные возвращены в Армению из Азербайджана при посредничестве российской стороны, сообщило в субботу агентство Armenpress.

На эту тему

"При посредничестве российской стороны в Армению возвращены 10 военнослужащих, попавших в азербайджанский плен 16 ноября" - говорится в сообщении.

Агентство опубликовало имена всех вернувшихся военных.

Ранее в субботу Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила, что Еревану переданы 10 военных в обмен на карты минных полей ряда территорий, перешедших под контроль Баку.

16 ноября в приграничных районах Сюникской области Армении начались интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военные атаковали посты азербайджанских военных. В Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные обстреляли армянские позиции на восточной границе. Ситуацию удалось стабилизировать вечером того же дня благодаря посредничеству российской стороны.

Теги
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Госдеп: РФ и Китай вместе с США несколько разочарованы ходом переговоров с Ираном в Вене
Седьмой раунд этих переговоров начался 29 ноября
Читать полностью