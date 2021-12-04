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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Азербайджан передал Армении 10 задержанных военных в обмен на карты минных полей

Как сообщили в Баку, мероприятие прошло при посредничестве российской стороны
© Валерий Шарифулин/ТАСС

БАКУ, 4 декабря. /ТАСС/. Азербайджан передал Армении 10 военнослужащих, сообщила в субботу Служба государственной безопасности Азербайджана.

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"Руководствуясь принципами гуманизма, Азербайджанская Республика 4 декабря передала армянской стороне 10 военнослужащих", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Армения в свою очередь передала Азербайджану карты минных полей ряда перешедших под контроль Баку территорий, отметили в спецслужбе, подчеркнув, что мероприятие прошло при посредничестве российской стороны. В СГБ республики отметили, что указанные военнослужащие были задержаны 16 ноября после боестолкновений на границе между двумя государствами.

В СГБ Азербайджана выразили благодарность Российской Федерации за помощь в состоявшемся обмене.

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АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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