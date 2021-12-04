ЦИК Молдавии просит суд разъяснить процедуру отстранения Таубер от выборов в Бельцах

КИШИНЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии обратилась за разъяснениями в суд касательно процедуры отстранения от выборов мэра города Белцы победительницу перового тура Марину Таубер. Как сообщила на заседании председатель ЦИК Анжелика Караман, замешательство вызвало решение судей предоставить кандидату возможность оспорить свое решение при том, что голосование назначено на 5 декабря.

"Окружная избирательная комиссия города Бельцы обратилась в суд Бельцов за разъяснениями касательно сроков исполнения решения по Таубер. Кроме того, ЦИК обратилась за разъяснениями в Апелляционную палату Бельцов. Мы не знаем, как действовать в этой ситуации", - сказала Караман.

На пресс-конференции в субботу кандидат в мэры Бельцов от партии "Шор" Таубер сообщила, что ее адвокаты планируют оспорить решение суда в Апелляционной палате и по необходимости в Высшей судебной палате. "Это означает, что судебные разбирательства продолжатся на следующей неделе. Бюллетени уже напечатаны и переданы в участковые комиссии. Мы принимаем участие в выборах", - считает Таубер.

Выборы мэра

В первом туре голосования, который прошел 21 ноября, Таубер победила с результатом 47,9%. Во второй тур также прошел бывший заместитель мэра города Николай Григоришин, который получил 20,9%. Кандидат от президентской Партии действия и солидарности Борис Маркоч получил только 14% и не попал во второй тур.

После голосования проигравшие кандидаты обвинили штаб Таубер в нарушениях при финансировании кампании. Расследованием занялась полиция и Служба информации и безопасности. Было установлено, что штаб Таубер якобы не задекларировал около 34 тыс. леев (около $1,9 тыс.) и превысил порог финансирования избирательной кампании.

Отстранение Таубер вызвало возмущение у политиков и экспертов, которые считают, что ЦИК принимала решение под давлением правящей Партии действия и солидарности.

Новые выборы мэра в Бельцах назначили после отставки лидера оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатого в сентябре этого года. Он покинул пост, когда на досрочных парламентских выборах в июле возглавляемая им организация не смогла пройти в парламент.