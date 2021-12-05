Пентагон сообщил, что ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke прибыл в порт Констанца

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Американский ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG-51) в воскресенье прибыл в румынский порт Констанца в рамках "запланированного визита". Об этом сообщается в заявлении Шестого флота ВМС США.

"Это второй заход корабля в порт с момента его прибытия в Черное море 25 ноября. До этого - 26-28 ноября - корабль посетил Варну в Болгарии. Находясь в Черном море, Arleigh Burke проводит обычные операции в целях обеспечения безопасности на море, а также стабильности в регионе", - сказано в сообщении.

25 ноября Шестой флот ВМС США в своем заявлении сообщил, что эсминец Arleigh Burke вошел в Черное море "в рамках обычного патрулирования". Как утверждают в ВМС США, "союзники и партнеры по НАТО регулярно действуют в регионе" для обеспечения безопасности и стабильности, а также для "наращивания потенциала партнеров в целях повышения эффективности и операционной совместимости".

Как сообщили тогда журналистам в Национальном центре управления обороной РФ, российские военные начали слежение за зашедшим в акваторию Черного моря американским эсминцем. По оценке Минобороны, операции американских кораблей в акватории становятся дестабилизирующим фактором в регионе, одной из их целей является военное освоение территории Украины.