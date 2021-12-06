Назарбаев: Казахстан должен помнить поддержку России в делимитации общей границы

НУР-СУЛТАН, 6 декабря. /ТАСС/. Казахстан всегда должен помнить поддержку руководства России и Китая в уточнении государственных границ после обретения республикой суверенитета. Об этом заявил первый президент страны Нурсултан Назарбаев в опубликованной в понедельник статье "Уроки независимости".

"От своих предков мы унаследовали огромную территорию. Но права на нее не были закреплены в международных документах ни в царские времена, ни в годы существования СССР. Организовать конструктивный переговорный процесс по всему периметру наших границ протяженностью 14 тыс. километров было непростой задачей. Должен отметить, что это удалось благодаря нашим двум великим соседям - России и Китаю, руководство которых с первых дней поддерживало нашу независимость, а также процесс уточнения наших границ", - написал он в преддверии отмечаемого в Казахстане 16-17 декабря 30-летия независимости.

Назарбаев напомнил, что общая граница республики с Россией составляет порядка 7,5 тыс. км, она стала поясом дружбы и доверия. Кроме того, были достигнуты исторические договоренности и по 1,7 тыс. км границы с КНР. "Это определило конструктивное отношение к пограничным вопросам и всех других соседних стран. Мы всегда должны ценить и помнить с благодарностью поддержку России и президента Владимира Путина, руководства Китая в тот важный момент нашей истории", - отметил первый глава государства.

По его словам, создав в ходе переговоров атмосферу взаимного понимания и уважения интересов сторон, Казахстан последовательно заключил международные договоры и окончательно определил свою государственную границу. "Таким образом, чтобы выполнить священные заветы предков, а заодно избавить будущие поколения от еще больших трудностей, мы развязали все проблемные узлы и довели начатое дело до логического конца", - указал он.

Опасное наследие

Первый глава республики также рассказал, что во времена СССР разные уголки казахской земли превратились в военные базы, лаборатории и полигоны, где проводились опасные эксперименты. "На одном только Семипалатинском полигоне было проведено 456 ядерных и термоядерных взрывов. Из них 116 были произведены в воздухе, что обернулось крайне губительными последствиями для населения республики. Согласно подсчетам казахстанских ученых, суммарная мощность атомных бомб, взорванных на территории Семипалатинского полигона, в 2,5 тыс. раз превысила мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Этот чудовищный полигон я закрыл 29 августа 1991 года", - пояснил Назарбаев.

Кроме того, он заявил, что на момент обретения независимости на территории Казахстана располагались 1 216 ядерных боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет. "Это был четвертый по мощности в мире ядерный арсенал. Добровольно отказавшись от ядерного оружия, мы стали лидерами всемирного ядерного разоружения. В этом состоит бесценный вклад Казахстана в дело укрепления глобального мира и безопасности", - добавил первый президент республики.

Избрание президента Казахстана

Избрание на должность президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стало свидетельством сплоченности народа Казахстана и преемственности курса страны. Об этом заявил Назарбаев.

"Два с половиной года назад в государстве сменилось высшее должностное лицо. Было немало тех, кто говорил мне: "В соответствии с конституцией для вашего президентства нет никаких ограничений. На последних выборах за вас проголосовало почти 98% избирателей. Продолжайте работать на этом посту". Но всему бывает свое время и свой черед", - пояснил первый глава государства.

Он отметил, что за три десятилетия ему посчастливилось встретить много сподвижников и воспитать много учеников. "Из их числа я выдвинул на пост президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева - истинного патриота, высокого профессионала, моего соратника с первых лет независимости, накопившего ценнейший опыт в бытность министром иностранных дел, главой правительства, заместителем генерального секретаря ООН. На выборах подавляющее большинство наших сограждан поддержало его. Так мы в очередной раз продемонстрировали всему миру сплоченность народа и преемственность нашей политики", - заявил Назарбаев.

В этой связи он обратил внимание, что президенты будут сменяться, но вечной и неотъемлемой должна оставаться независимость Казахстана. "Ради этого каждый казахстанец призван укреплять ее основы, повышать ее мощь, беречь ее доброе имя. Самое главное - страна цела и невредима, а наши дети растут под солнцем свободы. Теперь эти дети, взращенные в любви и ласке, должны задумываться: "Что я могу дать родному Казахстану?" - подчеркнул первый глава республики. По его словам, благодаря своим большим и неоспоримым успехам Казахстан убедил сомневающихся и вырос в достойное государство, уважаемое во всем мире.

Назарбаев, которому в июле нынешнего года исполнился 81 год, является первым президентом Казахстана (декабрь 1991 года - март 2019 года). В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Его преемником на посту главы государства стал Токаев. Назарбаев тогда сохранил за собой посты главы Совета безопасности страны, а также члена Конституционного совета Казахстана и председателя партии "Нур Отан" ("Свет отечества").

По итогам прошедшего 23 ноября расширенного заседания политического совета "Нур Отан" стало известно о решении Назарбаева передать полномочия председателя партии Токаеву. Согласно уставу, избрание и освобождение от должности председателя относится к компетенции съезда политического объединения. Полномочиями созывать съезд партии обладает ее политический совет. Дату очередного съезда пока не объявляли.