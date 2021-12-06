Назарбаев на встрече с Мирзиёевым заявил о важности дружеских отношений двух стран

НУР-СУЛТАН, 6 декабря. /ТАСС/. Дружеские отношения между Казахстаном и Узбекистаном очень важны, с их помощью решаются возникающие проблемы. Об этом заявил в понедельник первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который находится в Нур-Султане с государственным визитом.

"Нас связывают единая история, культура и традиции. Дружеские отношения между странами очень важны. Они помогают решать возникающие проблемы. Вы знаете, я пытался объединить пять стран нашего региона в экономический совет. Поэтому предложил создать Консультативный совет глав государств Центральной Азии. Благодарю вас за поддержку этой инициативы, - цитирует Назарбаева его пресс-служба.

Первый глава государства также отметил значение подписанной ранее в этот же день Декларации о союзнических отношениях Казахстана и Узбекистана, которая открывает новую страницу в отношениях двух стран. Кроме того, Назарбаев поздравил Мирзиёева с убедительной победой на прошедших президентских выборах и пожелал ему успехов в деятельности во благо братского народа Узбекистана.