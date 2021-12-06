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Кризис на Украине

В США считают, что ситуацию вокруг Украины можно разрешить дипломатическими средствами

В частности, это возможно через выполнение минских соглашений, отметил представитель ведомства Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Ситуацию вокруг Украины пока можно решить дипломатическими средствами. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.

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"Мы считаем, что есть возможность дипломатического решения, прежде всего через выполнение минских соглашений. Это наш приоритет", - сказал он.

США не признают ограничений на право Украины претендовать на вступление в НАТО, заявил Прайс.

"Вступление в НАТО должно оставаться возможностью для стремящихся к этому стран, которые могут выполнить соответствующие обязательства, которые изложены открыто, а именно - если они могут и готовы помогать обеспечивать безопасность в Евро-Атлантическом регионе, - сказал он. - Мы неоднократно подтверждали, в том числе на саммите НАТО в 2021 году, что у Украины есть право самой определять свое будущее. Никто не должен иметь права вето относительно того, что делает НАТО, и того, что делают такие страны, как Украина".

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