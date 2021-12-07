Президент Палестины пообещал ответные меры, если "Израиль продолжит тиранию"

"Если израильские власти продолжат свою тиранию и враждебность против нашего народа и нашей земли, мы в скором времени прибегнем к нашим собственным средствам и мерам", - заявил Аббас в понедельник на пресс-конференции после встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. Его слова приводит информационное агентство Algeria Press Service.

Аббас также подчеркнул "необходимость организации международной мирной конференции в соответствии с нормами международного права для прекращения оккупации Палестины и ее столицы Иерусалима".

"Мы отвергаем присутствие израильской оккупации и апартеида на нашей земле. Мы не приемлем нападений на самобытность Иерусалима или мечети Аль-Акса, а также мечети Аль-Харам аль-Ибрахими или церкви Воскресения. Мы не приемлем продолжения операций с убийствами, сноса домов, жестокого обращения с нашими задержанными, конфискации останков наших мучеников и блокады сектора Газа", - продолжил он. Ситуацию на палестинских территориях Аббас охарактеризовал как "настоящее страдание из-за израильской оккупации", усилившейся во времена предыдущей президентской администрации в США.

Он также поблагодарил Теббуна и алжирскую дипломатию за их "важную роль в поддержке дела Палестины на международных форумах, в частности в рамках Африканского союза", подчеркнув "важность продолжения координации между двумя странами".

В понедельник Теббун провел в столице Алжира встречу с Аббасом. Стороны обсудили состояние двусторонних отношений, региональные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Также палестинский лидер встретился с премьер-министром Алжира Айманом Бенабдеррахманом, председателем Совета нации (верхней палаты парламента) Салехом Гуджилом. Аббас прибыл в воскресенье в Алжир с трехдневным государственным визитом.