Кисида заявил, что Япония примет решение по Олимпиаде в Пекине

ТОКИО, 7 декабря. /ТАСС/. Япония будет исходить из собственных национальных интересов, принимая решение, связанное с дипломатическим бойкотом зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом во вторник заявил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Мы хотели бы принять решение, исходя из наших национальных интересов", - отметил Кисида.

Ранее глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси на регулярной пресс-конференции в Токио воздержался от комментариев по поводу решения США устроить дипломатический бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Министр иностранных дел подчеркнул, что в отношении действий Японии в связи с этим "на данный момент ничего не решено", выразив надежду, что зимние Олимпийские и Паралимпийские Игры в Пекине благополучно откроются.

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции во вторник в свою очередь также не стал комментировать заявление Вашингтона, добавив, что на данный момент нет ясности по поводу формата объявленного американской стороной дипломатического бойкота Игр.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Одновременно она уточнила, что решение правительства США не распространяется на американских спортсменов, которые смогут поехать на состязания в КНР.

Призывы к бойкоту

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин, как отмечал в марте официальный представитель МИД республики Чжао Лицзянь, выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Национальный олимпийский комитет США, как уточнила весной его руководитель Сьюзан Лайонс, не поддерживает идею бойкота Игр в Пекине.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре (Малайзия) 31 июля 2015 года.