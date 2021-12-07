США будут работать с Тайванем на "Саммите за демократию" в рамках политики "одного Китая"

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут взаимодействовать с Тайванем на предстоящем "Саммите за демократию" в рамках американской политики "одного Китая". С таким заявлением выступила во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен намеченному на 9-10 декабря упомянутому многостороннему совещанию, представитель администрации США высокого ранга. Этот онлайн-форум с участием 110 стран и территорий, в число которых не входят ни Россия, ни Китай, организован Вашингтоном.

"Мы действительно подчеркиваем, что с Тайванем идет и будет идти взаимодействие в рамках саммита тем образом, который соответствует американской политике "одного Китая", опирающейся на закон об отношениях с Тайванем, три коммюнике и шесть гарантий", - заявила представитель исполнительной ветви власти США.

Как она отметила, США рассматривают "Тайвань в качестве ведущей демократии". "У него большой опыт в продвижении транспарентной, чуткой и живой демократии. Это яркий пример", - считает американский чиновник. "Мы также рассматриваем его в качестве глобального лидера в разработке наилучшей практики защиты от дезинформации, в использовании новых технологий для того, чтобы сделать госуправление более прозрачным и чутким", - подчеркнула ведущая брифинга.

"Мы считаем, что Тайвань может взять на себя обязательства применительно к целям саммита в сферах противодействия авторитаризму, борьбы с коррупцией и обеспечения прав человека внутри стран и на международной арене. Вот в чем заключается роль Тайваня [на саммите]", - добавила представитель американской администрации.

Ранее МИД КНР охарактеризовал планы США по проведению саммита как "попытку Вашингтона провести новые разделительные линии, которая грозит усилением идеологической конфронтации".

США и Тайвань

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.

В начале октября газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в администрации Байдена, что военные инструкторы США уже более года ведут секретную деятельность на Тайване с целью укрепления его оборонного потенциала.