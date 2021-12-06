Под лозунгом защиты демократии: США открывают новый фронт борьбы с КНР и Россией

Соединенные Штаты устраивают на этой неделе виртуальный "Саммит за демократию". Приглашены на него аж 110 стран и территорий (членами Организации Объединенных Наций в настоящее время являются 193). Однако в числе участников этой намеченной на 9–10 декабря онлайн-конференции Вашингтон не пожелал видеть двух (из пяти) постоянных членов Совета Безопасности ООН — Россию и Китай. Это отнюдь не случайность. Новая инициатива предпринимается в русле набирающих обороты усилий США по укреплению своих различных союзов и альянсов. И связана она едва ли не в большей степени с геополитическими и экономическими соображениями нынешнего американского правительства во главе с президентом Джо Байденом, нежели со стремлением защитить и модернизировать институты демократии в мире.

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А соображения эти очень простые. Если излагать их без затей на основании доктринальных документов администрации США, то речь идет, по сути, о сдерживании всеми силами дальнейшего экономического и военного роста Китая и противостоянии России. Отсюда лихорадочные попытки не допустить завершения формирования полноценной многополярной системы международных отношений с равновеликими или близкими к этому центрами силы, расширить зоны и сферы оперативной ответственности НАТО и сколотить новые военно-политические блоки под управлением США, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Там уже появился недавно такого рода трехсторонний альянс Америки, Великобритании и Австралии (AUKUS), в который, как признал координатор Совета национальной безопасности США по регионам Тихого и Индийского океанов Курт Кэмпбелл, Вашингтон рассчитывает с течением времени втянуть и другие партнерские страны, причем не только АТР, но и Европы. До того, что подобный курс ведет фактически к углублению раскола международного сообщества, строится подчас на желании крепить свои позиции за счет ущемления жизненно важных интересов и безопасности России и КНР, Соединенным Штатам, судя по всему, нет дела. "Одно из самых важных состязаний" Выступая 3 декабря на форуме информационного агентства Reuters, госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что "Саммит за демократию" Вашингтон рассматривает сквозь все ту же призму соперничества с Москвой и Пекином. В связи с этим Блинкен в очередной раз отнес Китай и Россию к разряду автократических держав. "<...> Вот как это воспринимает президент Байден: глядя сейчас на мир, мы видим одно из самых важных состязаний нашего времени <...> — между автократиями и демократиями", — провозгласил госсекретарь. Одновременно шеф американской дипломатии отказался отвечать на вопрос о том, что нужно сделать Соединенным Штатам в первую очередь, чтобы укрепить собственную модель демократии. "<...> Одна из радостей моей работы заключается в том, что я не занимаюсь внутренней политикой", — отшутился Блинкен. Повестка и цели Открывать и закрывать саммит, согласно обнародованным американской стороной планам, предстоит Байдену. "Президент произнесет вступительное и заключительное слово [на совещании], примет участие в пленарных сессиях", — сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Повестку дня саммита очертила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея. В соответствии с изложенной ею информацией, участникам встречи предложено рассмотреть три основных блока вопросов: "защиту от авторитаризма", "борьбу с коррупцией" и обеспечение соблюдения "прав человека внутри [тех или иных] стран и в международном масштабе". Как ожидается, в рамках саммита США объявят о введении санкций в отношении лиц, которые, по версии Вашингтона, причастны к коррупции, серьезным нарушениям прав человека и подрыву демократии. На двухдневное совещание приглашены не только главы государств и правительств и другие должностные лица, но и представители гражданского общества и частного сектора — с целью, как выразилась Зея, обсуждения "общего дела" в виде поддержки "демократического обновления во всем мире". Вашингтон исходит из того, что форум позволит лидерам объявить о новых "значимых обязательствах, реформах и инициативах", уточнила замгоссекретаря, не вдаваясь в детали. Как она пояснила, США ожидают, что "за саммитом последует период консультаций, координации, выработки действий и достижения результатов". Обещают конкретику... Как заявил ТАСС представитель Госдепартамента США, Вашингтон ведет консультации с "национальным, региональным и международным гражданским обществом", в том числе для "формирования конкретных обязательств и осязаемых итогов саммита". По его словам, "президент Байден пообещал выступить хозяином "Саммита за демократию" с целью укрепить приверженность тому, чтобы демократия и права человека находились в центре внешней политики США". "Это отражает твердую веру президента Байдена в то, что ради преодоления самых неотложных вызовов современности демократии должны сплотиться, вместе учиться, держаться друг друга и действовать сообща", — сказал представитель внешнеполитического ведомства США. "Кроме того, мы рассчитываем, что все участники саммита, включая правительства и [иных] зарубежных партнеров, будут взаимодействовать с соответствующими игроками в гражданском обществе значимым образом и в духе сотрудничества", — подчеркнул собеседник. Дипломат заверил, что саммит станет "виртуальной платформой, дающей организациям и представителям гражданского общества благоприятную возможность" участвовать в общей работе. ...и призывают не ждать сенсаций При этом сотрудник Госдепартамента дал понять, что завершение форума не ознаменуется какими-то судьбоносными решениями. "Важно помнить о том, что саммит призван запустить процесс продолжительностью в год, сопровождающийся дискуссиями, [конкретными] шагами, взаимодействием между государствами, организациями и частным сектором. Наиболее значимые вклады в данный процесс будут иметь место [не на саммите, а] в ходе этого предстоящего года действий", — заявил дипломат. Нажим на бизнес-сообщество С точки зрения этого представителя американского внешнеполитического ведомства, конференция даст шанс наладить "значимое взаимодействие с частным сектором, чтобы стимулировать новые инвестиции и инновации, укрепляющие демократию в мире". "Для продвижения демократии в глобальных масштабах требуется подход, охватывающий общество целиком — от крупных корпораций до небольших стартапов, академических институтов и филантропических организаций. Наряду с этим частный сектор играет центральную роль в продвижении деловой этики и моральных принципов", — считает дипломат. По его мнению, использование "технологий для подавления демократии и правозащитных движений" является "одним из главных вызовов демократическому обновлению в XXI веке". "Мы ждем от лидеров во всем частном секторе помощи мировому сообществу в борьбе с ненадлежащим использованием технологий, а также в применении технологий ради продвижения демократического прогресса и выработки мер укрепления кибербезопасности их государств ввиду развития угроз [в данной области]", — добавил сотрудник Госдепартамента. Через год — "вживую" Дипломат уклонился от прямого ответа на просьбу сообщить, собираются ли США предпринимать попытки институционализировать "Саммит за демократию". Замгоссекретаря Зея ранее заявила, что "примерно через год, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка", Байден намеревается пригласить участников виртуального совещания на "очный саммит". "После года действий, в течение которого страны будут работать над реализацией своих обязательств, президент примет очное мероприятие уровня лидеров [государств], дабы изучить [достигнутый] прогресс и обсудить следующие шаги. Мы будем стремиться оценивать прогресс в ходе 2022 года, в том числе посредством мониторинга гражданского общества", — отметил представитель Госдепартамента. Под аккомпанемент критики Между тем значительная часть американского экспертного сообщества с настороженностью или откровенно негативно восприняла всю затею администрации Байдена с созывом "Саммита за демократию", который газета Politico охарактеризовала как "мешанину туманных идей". Под сомнение идею проведения форума поставили даже некоторые американские неправительственные специалисты, традиционно поддерживающие Демократическую партию США, ныне находящуюся у власти в Вашингтоне. Уж их-то в симпатиях России и Китаю никак не уличишь.

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