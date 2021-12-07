В офисе Зеленского заявили, что тон переговоров Путина и Байдена был в пользу Украины

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Тональность заявлений во время переговоров президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина была в пользу Украины. Такое мнение во вторник выразил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Тональность заявлений и базовых позиций американской стороны однозначно в пользу суверенитета и территориальной целостности Украины. Ожидаем, что результатом диалога будет усиление дипломатической активности для надежной деэскалации в нашем регионе", - сказал Подоляк в комментарии агентству РБК-Украина.

По его словам, "переговоры Байдена и Путина - часть широкого диалога, начатого еще полгода назад и не сводящегося только к одному или нескольким разговорам на высшем уровне". Подоляк отметил, что между контактами на уровне лидеров США и России еще больше контактов на рабочем уровне по разным направлениям, а также есть контакты американского президента с союзниками и партнерами для выработки общей позиции.

Советник главы офиса полагает, что пока говорить об итогах переговоров Байдена и Путина корректно только по отношению к диалогу в целом, а не к одному разговору в частности. При этом он отметил, что факт наличия диалога уже "позволяет лучше контролировать ситуацию и увеличивать прозрачность процессов на Украине".

Российский лидер и глава администрации США провели во вторник переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов.