Проверка не выявила нарушений со стороны президента Эквадора по делу о "Досье Пандоры"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 декабря. /ТАСС/. Контрольно-ревизионная служба Эквадора завершила проверку в отношении президента страны Гильермо Лассо в связи с публикацией в прессе информации о наличии у него активов в офшорных юрисдикциях, не выявив нарушений со стороны главы государства. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Контрольно-ревизионная служба в ходе специальной проверки не обнаружила объективных элементов, свидетельствующих о том, что г-н Гильермо Лассо на момент регистрации своей кандидатуры в президенты Республики Эквадор и занятия указанной должности нарушил [правовые] нормы", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Отмечается, что служба дополнительно проверяет полноту сведений об имуществе и активах главы государства, представленных в его декларации. Как сообщала ранее местная газета El Comercio, инициатором проверки стал один из соперников Лассо на президентских выборах Яку Перес.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 3 октября опубликовал архив документов, получивший название "Досье Пандоры". Эквадорская газета El Universo на основе этих документов выступила с утверждением, что Лассо в прошлом управлял 14 офшорными компаниями, большинство из которых было зарегистрировано в панамской юрисдикции. В декабре 2017 года он передал свои активы двум трастам в Южной Дакоте, за три месяца до этого парламент Эквадора одобрил закон, запрещающий государственным служащим держать активы в налоговых убежищах.

В ответ на публикацию ICIJ глава государства признал, что в прошлом действительно владел такими фирмами, и подчеркнул, что незамедлительно избавился от них, о чем также сообщалось ранее публично.