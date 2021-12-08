Салливан: Байден и Путин не обсуждали конкретно функционирование дипломатов РФ и США

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден не обсуждали конкретно вопрос о функционировании дипломатических представительств двух стран из-за сложностей с выдачей виз. Об этом заявил во вторник на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли данная тема во время видеоконференции лидеров двух стран.

"Президент Байден открыт к созданию функционирующих дипломатических миссий в обеих странах, но не говорил чего-то конкретного на этот счет. Он сказал, что лидеры должны поставить задачи своим командам с тем, чтобы посольства обеих стран работали эффективно в соответствующих столицах", - отметил Салливан.

В ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан РФ и других стран. Посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Выдача виз дипломатам также значительно замедлилась. С 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе: его штат был укомплектован 120 сотрудниками. США в свою очередь требуют, чтобы срок пребывания российских дипломатов на их территории ограничивался тремя годами. Из-за этого Соединенные Штаты в первой половине 2022 года будут вынуждены покинуть 55 сотрудников загранучреждений РФ со своими семьями.

В МИД РФ при этом указывали, что никто не препятствует американскому посольству заполнить квоту в 455 дипломатов за счет сотрудников из США.