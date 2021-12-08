В Белом доме заявили, что Путин и Байден продуктивно обсудили ситуацию вокруг Ирана

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден провели в ходе разговора по телемосту продуктивное обсуждение ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме, посвященном состоявшейся беседе двух лидеров.

"Президент [Байден] и президент Путин провели хорошее обсуждение вопроса Ирана, оно было продуктивным", - отметил Салливан.

Переговоры Путина и Байдена состоялись по телемосту во вторник вечером и продлились около двух часов. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку. Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, президенты выразили надежду, что переговоры по иранской ядерной сделке, которые возобновились в Вене в конце ноября, пройдут конструктивно и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения.