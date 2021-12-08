Госдеп призвал Россию на всех уровнях дипломатически урегулировать проблемы с Украиной

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Власти США взаимодействуют с РФ на всех уровнях, чтобы призвать ее урегулировать дипломатическим путем проблемы с Украиной и другими странами. Об этом заявила во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы взаимодействуем с Россией на всех уровнях, чтобы призвать Москву отступить и урегулировать любые проблемы с Украиной или трансатлантическим сообществом через дипломатию", - говорится в письменном вступительном слове Нуланд, подготовленном к слушаниям в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Она подчеркнула, что США и их союзники призывают РФ начать деэскалацию, отвести свои войска от российско-украинской границы и вернуться к переговорам. "Во время бесчисленных двусторонних встреч на всех уровнях мы работаем с союзниками и партнерами над тем, чтобы послать единый сигнал: Россия должна снизить напряженность, отвести свои силы и вернуться к переговорам. Но если Россия атакует Украину, мы будем едины в обеспечении серьезных последствий для Москвы за ее действия, это включает оказывающие большое воздействие экономические меры, от которых мы воздерживались в прошлом. В НАТО <...> также готовят рекомендации о необходимых шагах для повышения устойчивости и укрепления обороны на территории союзников", - заявила Нуланд.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также подчеркивал, что РФ прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.