Власти Японии считают важным прямой диалог между лидерами РФ и США

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии считает важным прямой диалог между лидерами России и США на фоне существующих мировых проблем, включая ситуацию на Украине. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"В условиях, когда существуют проблемы, вызывающие серьезный интерес международного сообщества, в первую очередь это касается ситуации на Украине, важен прямой диалог между лидерами США и России, которые являются важными игроками в мире", - сказал он, комментируя переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.

Российский лидер и глава администрации США провели во вторник переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.