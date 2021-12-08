Эксперт: беседа Путина и Байдена дает шанс укрепить безопасность в Европе

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена открывает "хороший путь вперед" к возможности укрепления безопасности в Европе. Такое мнение выразила бывший первый заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Роуз Готтемюллер, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС состоявшийся во вторник видеозвонок российского и американского лидеров.

"Я обратила внимание на то, что стороны прокомментировали встречу в некоторой степени по-разному: помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан охарактеризовал ее как полезную, в то время как в отчете Кремля она характеризовалась как откровенная и носившая деловой характер. Учитывая дипломатический жаргон, складывалось впечатление, что российская сторона с более значительным энтузиазмом оценивала встречу, нежели американская", - сказала отставной американский дипломат.

"Тем не менее, - подчеркнула Готтемюллер, - я вижу хороший путь вперед в дальнейших усилиях, нацеленных на то, чтобы изучить, как Соединенные Штаты, их союзники и партнеры по НАТО, а также Россия могут вырабатывать некоторые новые и взаимовыгодные шаги ради европейской безопасности".

При этом эксперт выразила мнение, что ни США, ни НАТО не готовы обеспечить России гарантии безопасности, о которых ранее говорил Путин. "США и НАТО не предоставят юридически обязывающих гарантий нерасширения Североатлантического альянса. Это противоречило бы основополагающему документу НАТО - Вашингтонскому договору", - убеждена Готтемюллер.

"Однако, - прогнозировала она, - все стороны могут найти посредством переговоров определенные способы укрепления европейской безопасности для взаимной выгоды". "Успех зависит, конечно, от того, готова ли Россия осуществить деэскалацию - применительно к состоявшемуся наращиванию своих вооруженных сил на границе с Украиной", - полагает Готтемюллер.

Пост заместителя генсека Североатлантического альянса она занимала в 2016-2019 годах. До этого (в 2012-2016 годах) являлась заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. Готтемюллер возглавляла команду американских переговорщиков, которые вместе с российскими коллегами выработали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В последнее время Готтемюллер преподает и занимается научно-исследовательской деятельностью в Стэнфордском университете (штат Калифорния).