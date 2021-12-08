СМИ: вертолет с начштаба обороны ВС Индии мог разбиться из-за плохой видимости

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 декабря. /ТАСС/. Крушение военного вертолета ВВС Индии, на борту которого находился начальник штаба обороны индийских ВС генерал Бипин Рават, могло произойти из-за плохой видимости. Об этом сообщает в среду газета Times of India со ссылкой на военные источники.

"Авария могла произойти из-за плохой видимости после сильного тумана", - приводит газета мнение источников.

Как сообщила в среду пресс-служба ВВС Индии в Twitter, трагедия произошла в штате Тамилнад. Вертолет ВВС Ми-17В-5 с генералом Бипином Раватом на борту потерпел аварию в округе Нилгирис в районе города Кунур.

Информационное агентство Press Trust of India в свою очередь сообщило, что результате катастрофы погибли 13 из 14 пассажиров вертолета ВВС Индии. Другие подробности не сообщаются.