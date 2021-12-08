В ОПЗЖ назвали переговоры лидеров РФ и США шагом к нормализации в Европе и вокруг Украины

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) приветствует состоявшиеся переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена и считает их шагом к нормализации ситуации в Европе и вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, размещенном в среду на сайте ОПЗЖ.

"Приветствуем переговоры между президентами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Считаем состоявшийся онлайн-саммит важным шагом к снятию напряженности и нормализации международной ситуации на всем Европейском континенте и вокруг Украины в частности, - отметили в ОПЗЖ. - Крайне важно, что в ходе переговоров была подтверждена приверженность международного сообщества цели урегулирования конфликта на Донбассе на основе минских соглашений".

Оппозиционеры также выразили свое принципиальное несогласие с позицией украинской власти. В ОПЗЖ считают, что официальный Киев не справился с задачей дипломатического разрешения конфликта и выбрал роль пассивного наблюдателя. "Более того, мы с тревогой отмечаем, что многие законодательные инициативы власти только усиливают напряженность и отталкивают население временно неподконтрольных территорий (Донецкой и Луганской народных республик - прим. ТАСС). Это дискриминационные языковые законы, законы о коренных народах, переходных периодах и недавние инициативы в отношении украинского гражданства", - указывается в заявлении.

В ОПЗЖ потребовали от украинской власти занять конструктивную позицию в деле мирного разрешения конфликта в Донбассе. "Пора прекратить разговоры о "вариантах Б", "пересмотрах" минских договоренностей и "переходных периодах". Наконец-то нужно начать работу над имплементацией в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", а также другими законами, предусмотренными политической частью минских соглашений. Украине нужен диалог и компромисс, а не провокации и ультиматумы", - подчеркивается на сайте партии.

Владимир Путин и Джо Байден во вторник провели переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов.