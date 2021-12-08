Назарбаев заявил, что санкции в отношении России бьют по самому Западу

НУР-СУЛТАН, 8 декабря. /ТАСС/. Санкции в отношении России негативно сказываются на инициировавших их США и странах Запада. Об этом заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Я помню, Советский Союз все 70 лет своего существования был под санкциями Запада, и это не помешало этой стране стать великой державой. Санкции против России, уже наверное больше нечего придумать? Неужели аналитики в Белом доме не понимают, что и Россия, и Китай - самодостаточные страны. Это же [санкции] бьет по самой Америке, по Западу", - сказал он в показанном в среду фильме "Qazaq. History of The Golden Man" ("Казах. История золотого человека"), основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Назарбаев также заявил, что президент России Владимир Путин вывел страну в великие державы, с которыми невозможно не считаться. "У него большая поддержка внутри страны. В сложнейший условиях, когда Россию хотели загнали в угол, он вытащил ее. Что бы ни делали, как бы ни хотели, мировые проблемы без России нельзя решать", - отметил он.