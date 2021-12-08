В Баку заявили об обстреле с армянской стороны позиций ВС Азербайджана на границе

БАКУ, 8 декабря. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана заявило в среду об обстреле с территории Армении позиций ВС республики в Кельбаджарском районе.

"8 декабря с 14:35 по 15:30 (с 13:35 по 14:30 мск) подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района, без каких-либо причин подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в селе Зейлик Кельбаджарского района", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, с целью подавления огня подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры". "Среди личного состава и техники ВС Азербайджана потерь нет. Оперативная обстановка находится под контролем азербайджанской армии", - добавили в Минобороны.

16 ноября в приграничных районах Сюникской области Армении произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.