Эксперт усматривает схожесть в двойственности политики США по Украине и Тайваню

СИНГАПУР, 8 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Соединенные Штаты придерживаются по вопросу Украины политики "стратегической двусмысленности", отчасти схожей с их подходом к проблеме Тайваня. Такое мнение высказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС научный сотрудник сингапурского Института обороны и стратегических исследований Фредерик Клим, комментируя состоявшиеся переговоры по видеосвязи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Во-первых, очень важно, что лидеры сумели поговорить", - отметил эксперт. "Главным камнем преткновения между ними остается Украина. Путин хочет получить гарантии того, что Соединенные Штаты официально исключают возможность членства Украины в НАТО, но Вашингтон этого не сделает", - сказал Клим.

По его словам, американская администрация "придерживается политики стратегической двусмысленности, в чем-то похожей на их обязательства перед Тайванем, хотя и не такой жесткой". "Американцы не подтверждают и не исключают, как именно они отреагируют в случае нападения России на Украину", - сказал эксперт. "Это могут быть дальнейшие экономические санкции, максимальная изоляция Москвы в международных организациях и механизмах глобального финансирования. И блокирование проекта "Северный поток - 2", - добавил он.

По его мнению, противоречия между Вашингтоном и Москвой носят глубокий характер. Вместе с тем, как подчеркнул Клим, "США прекрасно осознают, что главным соперником для них является не Россия, а Китай". "И проблема с РФ - это забота европейцев, а не американцев", - добавил сотрудник института.

7 декабря президенты России и США провели переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

США и Тайвань

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.

В начале октября газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в администрации Байдена, что военные инструкторы США уже более года ведут секретную деятельность на Тайване с целью укрепления его оборонного потенциала.