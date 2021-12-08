Хроника объявленного бойкота. Политики из США и стран-союзниц не поедут на ОИ-2022 в Пекин

Политики из США, Канады, Норвегии, а также представители более 200 западных правозащитных организаций считают развернутую в регионе сеть центров профессиональной переподготовки инструментами для репрессий против коренного населения

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Шесть лет уже ушли у Китая на подготовку к зимней Олимпиаде 2022 года, и меньше года - у США, чтобы подготовить и объявить Играм дипломатический бойкот. Формальным поводом, чтобы объявить о таком решении 6 декабря, послужила политика КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Политики из США, Канады, Норвегии, а также представители более 200 западных правозащитных организаций считают развернутую в регионе сеть центров профессиональной переподготовки инструментами для репрессий против коренного населения. Пекин и власти автономной единицы решительно с этим подходом не согласны. Первые сигналы о бойкоте Первые сигналы о необходимости бойкота Игр начали поступать из Вашингтона еще в феврале этого года. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала тогда журналистам, что президент США Джо Байден решения по этому поводу не принял и намерен "обратиться за рекомендациями к Олимпийскому комитету США".

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Хотя в марте американский Олимпийский комитет высказался категорически против бойкота, уже в апреле в Госдепартаменте заявили о планах консультаций с союзниками для координации интересов. В мае необходимым дипломатический бойкот Игр назвала спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. А к лету о бойкоте заговорили и в Европе. Заявления о целесообразности такого шага прозвучали в британском парламенте, хотя еще зимой премьер-министр Борис Джонсон говорил, что его кабинет не поддерживает бойкот спортивных соревнований в качестве меры давления на страны, где нарушаются права человека. Союзникам дали право выбора 6 декабря Псаки официально объявила о бойкоте Играм. Она сообщила, что Вашингтон уже уведомил о нем своих союзников и партнеров, но оставил за ними право самим принимать решение. Пока к американской инициативе присоединились только Великобритания и Австралия. Другие страны отметили, что "приняли к сведению" американскую позицию, но хотят обсудить это с партнерами - например, по Евросоюзу.

Старательно демонстрирует самостоятельность в вопросе принятия решения по Играм в Пекине и Япония. В то же время в японскую прессу проникают сообщения о том, что Токио не очень стремится отправлять в столицу КНР членов правительства и других высокопоставленных чиновников. Тем не менее окончательное решение власти Японии надеются принять позднее - учтя действия партнеров по Группе семи (G7) и реакцию на них китайской стороны. В целом же решение Соединенных Штатов поставило союзников Вашингтона в крайне неловкое положение. И некоторые из них, опасаясь жесткого ответа Пекина в будущем, нашли оптимальный способ угодить всем - тем более на фоне пандемии. Под предлогом сложной эпидемической обстановки в Пекин уже не поедет король Нидерландов. Не сможет в условиях распространения коронавируса посетить столицу КНР и министерская делегация Новой Зеландии. Как собирается ответить Китай Власти Китая к такому повороту событий были готовы, и их реакция последовала незамедлительно: в среду официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь пообещал, что американская сторона поплатится за свое решение.

На отсутствие же официальных представителей Австралии, по его словам, никто попросту не обратит внимания - ведь их вообще не приглашали. О том, какие именно контрмеры планирует Китай, дипломат не сказал, предложив "подождать и увидеть, что будет дальше". В любом случае в Пекине полагают, что решение некоторых стран объявить бойкот никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр. Предпринятый США и поддержавшими их странами шаг - всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии, уверены в Китае. Спортсмены страдать не должны Тем не менее все участники игр вокруг Олимпиады сходятся в одном - спортсмены из-за политических разногласий страдать не должны.