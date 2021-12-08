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Олимпиада-2022 в Пекине

Хроника объявленного бойкота. Политики из США и стран-союзниц не поедут на ОИ-2022 в Пекин

Политики из США, Канады, Норвегии, а также представители более 200 западных правозащитных организаций считают развернутую в регионе сеть центров профессиональной переподготовки инструментами для репрессий против коренного населения
© Kyodo via Reuters Connect

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Шесть лет уже ушли у Китая на подготовку к зимней Олимпиаде 2022 года, и меньше года - у США, чтобы подготовить и объявить Играм дипломатический бойкот. Формальным поводом, чтобы объявить о таком решении 6 декабря, послужила политика КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Политики из США, Канады, Норвегии, а также представители более 200 западных правозащитных организаций считают развернутую в регионе сеть центров профессиональной переподготовки инструментами для репрессий против коренного населения. Пекин и власти автономной единицы решительно с этим подходом не согласны.

Первые сигналы о бойкоте

Первые сигналы о необходимости бойкота Игр начали поступать из Вашингтона еще в феврале этого года. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала тогда журналистам, что президент США Джо Байден решения по этому поводу не принял и намерен "обратиться за рекомендациями к Олимпийскому комитету США".

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Хотя в марте американский Олимпийский комитет высказался категорически против бойкота, уже в апреле в Госдепартаменте заявили о планах консультаций с союзниками для координации интересов. В мае необходимым дипломатический бойкот Игр назвала спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

А к лету о бойкоте заговорили и в Европе. Заявления о целесообразности такого шага прозвучали в британском парламенте, хотя еще зимой премьер-министр Борис Джонсон говорил, что его кабинет не поддерживает бойкот спортивных соревнований в качестве меры давления на страны, где нарушаются права человека.

Союзникам дали право выбора

6 декабря Псаки официально объявила о бойкоте Играм. Она сообщила, что Вашингтон уже уведомил о нем своих союзников и партнеров, но оставил за ними право самим принимать решение. Пока к американской инициативе присоединились только Великобритания и Австралия. Другие страны отметили, что "приняли к сведению" американскую позицию, но хотят обсудить это с партнерами - например, по Евросоюзу.

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Старательно демонстрирует самостоятельность в вопросе принятия решения по Играм в Пекине и Япония. В то же время в японскую прессу проникают сообщения о том, что Токио не очень стремится отправлять в столицу КНР членов правительства и других высокопоставленных чиновников. Тем не менее окончательное решение власти Японии надеются принять позднее - учтя действия партнеров по Группе семи (G7) и реакцию на них китайской стороны.

В целом же решение Соединенных Штатов поставило союзников Вашингтона в крайне неловкое положение. И некоторые из них, опасаясь жесткого ответа Пекина в будущем, нашли оптимальный способ угодить всем - тем более на фоне пандемии. Под предлогом сложной эпидемической обстановки в Пекин уже не поедет король Нидерландов. Не сможет в условиях распространения коронавируса посетить столицу КНР и министерская делегация Новой Зеландии.

Как собирается ответить Китай

Власти Китая к такому повороту событий были готовы, и их реакция последовала незамедлительно: в среду официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь пообещал, что американская сторона поплатится за свое решение.

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На отсутствие же официальных представителей Австралии, по его словам, никто попросту не обратит внимания - ведь их вообще не приглашали.

О том, какие именно контрмеры планирует Китай, дипломат не сказал, предложив "подождать и увидеть, что будет дальше". В любом случае в Пекине полагают, что решение некоторых стран объявить бойкот никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр. Предпринятый США и поддержавшими их странами шаг - всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии, уверены в Китае.

Спортсмены страдать не должны

Тем не менее все участники игр вокруг Олимпиады сходятся в одном - спортсмены из-за политических разногласий страдать не должны.

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Поэтому ни одна страна не объявила о том, что ее команда не поедет в Пекин.

Как объяснил в среду журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин, реальный бойкот Игр может привести к дисквалификации сборной команды, а это способно создать препятствия для ее участия в будущих Олимпиадах. Более того, такой шаг может лишить страну возможности принимать Игры у себя, так что бойкота со стороны команд не должно произойти "хотя бы из-за инстинкта самосохранения".

Теги
КанадаСШАНорвегияКитайПсаки, ДженОлимпиада-2022 в Пекине
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