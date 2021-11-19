США и Олимпиада в Пекине: что известно о возможном бойкоте?

С начала года в США и других западных странах звучат призывы к бойкоту Олимпийских игр в Пекине, до начала которых остаются считаные месяцы. Несмотря на резкие заявления отдельных политиков, окончательного решения у США и союзников по этому вопросу пока нет. Мы разобрались, кто и зачем хочет бойкотировать Олимпиаду и что вообще ждать от грядущих соревнований.
В 2008 году, когда Китай открывал свои первые в истории Олимпийские игры, на церемонии в Пекине присутствовали главы более чем 80 государств. Среди них находился и американский президент Джордж Буш — младший, который накануне своего визита выражал озабоченность ситуацией с правами человека в Китае. В частности, глава государства касался тибетского вопроса.
В феврале 2022 года китайская столица вновь примет Олимпийские игры. Это сделает Пекин первой в истории столицей, принявшей и летние, и зимние соревнования. Только на этот раз состав гостей на церемонии открытия может серьезно отличаться от того, что был 14 лет назад.
Несмотря на то что за минувшие годы Китай только нарастил свое глобальное влияние, у страны серьезно испортились отношения с Западом, где теперь раздумывают над тем, чтобы бойкотировать Олимпиаду.
Кто выступает за бойкот?
Изначально призывы к бойкоту звучали в основном от западных правозащитных групп, но вскоре к ним присоединились политические силы, в том числе из Канады, Норвегии, Великобритании. Однако главными идеологами бойкота выступают законодатели в США.
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В мае за бойкот Олимпиады выступила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По ее мнению, лидеры ведущих стран мира должны воздержаться от участия в Играх.
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В июне американские конгрессмены как от демократов, так и от республиканцев призвали Международный олимпийский комитет (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место.
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В июле члены комиссии Конгресса США призвали корпорации Coca-Cola Co., Airbnb Inc., Intel Corp., Procter & Gamble, Visa Inc. прекратить спонсорскую поддержку зимней Олимпиады-2022, если мероприятие не перенесут за пределы КНР. В Coca-Cola, к примеру, отметили, что компания просто следует за атлетами и не выбирает место, где им выступать.
Летом Европейский парламент принял резолюцию, призывающую дипломатов игнорировать посещение Олимпиады, такой же документ утвердили и в Великобритании. Важно отметить, что речь идет лишь о рекомендациях правительству, которые не касаются спортсменов.
При этом Национальный олимпийский комитет США категорически против бойкота. За проведение Игр также высказались лидеры стран G20 во время последней встречи в Риме.
Из-за чего хотят бойкотировать Игры?
Формальным поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии против китайских уйгуров, а также других проживающих в стране этнических меньшинств, подавление протестов в Гонконге и прочие "нарушения прав человека".
В Пекине опровергают эти заявления, а обвинения американских законодателей называют "ложью" и "дезинформацией".
По словам дипломатов КНР, все рассуждения американских политиков о "принудительном труде и геноциде" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе следует считать ложью, которую распространяют "отдельные малочисленные элементы, настроенные против Китая".
Как отмечал еще летом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, США специально использует тему "так называемой проблемы прав человека в качестве предлога для очернительства Китая".
"Мы обратили внимание, что некоторые американские сенаторы клевещут на Китай, руководствуясь политическими предрассудками, — говорил он на одном из брифингов. — Китай выражает по этому поводу решительный протест, поскольку такие действия серьезно подрывают олимпийский дух и ущемляют интересы спортсменов всего мира".
Как к бойкоту относятся в Белом доме?
Как указал 10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен, страна пока не приняла решение об участии в зимней Олимпиаде в Китае. И президент Джо Байден, и Белый дом пока уходят от прямого ответа на этот вопрос.
"Мы рассматриваем [данную идею]", — заявил недавно американский президент.
О том, что США все же собираются пойти именно путем бойкота, недавно написал колумнист газеты The Washington Post Джош Рогин.
Согласно его источникам, ни один из представителей американских властей не посетит предстоящие соревнования. При этом издание пишет, что окончательное решение еще не принято, но президенту США Джо Байдену уже поступили именно такие рекомендации.
"Они пытаются просунуть нитку в иголку, — приводит The Washington Post слова Майкла Мацца из Американского института предпринимательства. — Они (администрация Байдена — прим. ТАСС) стараются сделать так, чтобы их шаги не коснулись спортсменов".
Что известно про Олимпиаду в Пекине?
Столицу КНР выбрали местом проведения соревнований еще в 2015 году на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре. XXIV зимняя Олимпиада 2022 года пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Официальное открытие Олимпийской деревни состоится 27 января.
Официальная церемония открытия Игр состоится на национальном стадионе Пекина "Птичье гнездо". На нынешней Олимпиаде организаторы будут использовать некоторые из спортивных объектов 2008 года. В Пекине их задействуют для проведения ледовых соревнований, таких как керлинг, хоккей, конькобежный спорт. Все лыжные дисциплины и санные состязания будут проходить в соседней провинции Хэбэй, а также в столичном пригороде Яньцин — это места, где расположена часть Великой Китайской стены.
Чтобы упростить перемещение между объектами, китайские власти построили новую высокоскоростную железнодорожную линию, которая сократит время передвижения между олимпийскими объектами до 45 минут.
Проведение зимней Олимпиады в целом является продолжением усилий китайских властей по воспитанию нового спортивного поколения. В августе правительство пообещало увеличить расходы на спорт, чтобы стимулировать молодых людей "почаще вставать из-за компьютера".
К 2025 году правительство надеется приобщить к зимним видам спорта около 300 млн человек, которые смогут пользоваться оставшейся после Олимпиады спортивной инфраструктурой.
Что насчет пандемии?
В борьбе с коронавирусом Китай продолжает идти по стратегии нулевого заражения. Это предполагает консервацию страны, недельные карантины для прибывающих из-за рубежа и полную изоляцию тех, кто оказывается в очаге локальных вспышек.
В своих первоначальных рекомендациях МОК выступал за то, чтобы спортсмены, не прошедшие полную вакцинацию, отправлялись на 21-дневный карантин. Всех участников Игр обяжут сделать тесты на коронавирус перед вылетом в Китай и в аэропорту Пекина. Кроме того, за две недели до отправления на Олимпиаду спортсменам придется скачать приложение для отслеживания состояния здоровья.
Ранее Си Цзиньпин заявлял, что правительство Китая готово обеспечить вакцинами всех участников Игр. Как и на прошедшей Олимпиаде в Токио, спортсмены смогут находиться только в "замкнутом круге взаимодействия" и ежедневно сдавать тесты. При этом организаторы Игр выявили трех уже находящихся в Китае спортсменов, заразившихся коронавирусом.
Что касается болельщиков, то организаторы намерены допустить зрителей на трибуны, но речь идет только о жителях материкового Китая, которые соответствуют требованиям антиковидных протоколов.
Часто ли бойкотируют Олимпиады?
Несмотря на созидательную миссию Олимпийских игр, политика постоянно проникает в спорт и становится причиной различных бойкотов.
Так, в 1956 году сборная КНР отказалась от участия в Играх в Австралии из-за приглашения на соревнования команды Тайваня. По той же причине Пекин пропускал летние Олимпиады 1960, 1964, 1968 и 1972 годов. Игры в Мельбурне наряду с КНР бойкотировали еще семь стран. Сборные Египта, Ирака и Ливана отказались от участия в знак протеста против англо-израильской оккупации Синайского полуострова в ходе Суэцкого кризиса (1956−1957). Сборные Швейцарии, Испании, Нидерландов и Лихтенштейна отказались от участия в Играх, протестуя против подавления советскими войсками антикоммунистического восстания в Венгрии в 1956 году.
- В 1964 году сборные Индонезии и КНДР отказались от участия в Олимпийских играх в Японии. Соревнования пропустили спортсмены из Южно-Африканской Республики, так как за два года до состязаний МОК исключил ЮАР из числа участников за политику апартеида.
- В 1976 году от участия в канадской Олимпиаде отказались команды более чем 20 африканских стран. Они протестовали против допуска на Игры Новой Зеландии, чья национальная сборная по регби совершила турне по ЮАР, где действовал режим апартеида.
- В 1980 году Олимпиаду в Москве бойкотировали 65 стран, включая США. Инициатором бойкота выступил Вашингтон из-за ввода советских войск в Афганистан. Четыре года спустя уже СССР бойкотировал игры в Лос-Анджелесе под предлогом того, что советским спортсменам могла угрожать опасность во время соревнований.
- В 1988 году сборная КНДР отказалась от выступления на Олимпиаде в Южной Корее из-за территориальных разногласий. К Северной Корее присоединились Куба и Эфиопия.
Отдельные страны также объявляли бойкот Олимпийским играм в Сиднее (2000), Лондоне (2012), Сочи (2014) и Рио-де-Жанейро (2016).
Дмитрий Беляев