США и Олимпиада в Пекине: что известно о возможном бойкоте?

В июле члены комиссии Конгресса США призвали корпорации Coca-Cola Co., Airbnb Inc., Intel Corp., Procter & Gamble, Visa Inc. прекратить спонсорскую поддержку зимней Олимпиады-2022, если мероприятие не перенесут за пределы КНР. В Coca-Cola, к примеру, отметили, что компания просто следует за атлетами и не выбирает место, где им выступать.