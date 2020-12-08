Игры не для всех. Какие страны не участвовали в Олимпиадах по неспортивным причинам

Некоторые из них бойкотировали главные международные старты, а другие позволяли выступать атлетам под олимпийским флагом

В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил руководство Национального олимпийского комитета Белоруссии, главой которого является президент страны Александр Лукашенко, от участия в своих мероприятиях, в том числе от Олимпийских игр. Санкции будут действовать до февраля 2021 года, когда должны пройти очередные выборы руководства национального олимпийского комитета. Решение не отразится на спортсменах, они сохранили право представлять свою страну на Играх. Однако в истории мирового спорта были случаи, когда на Олимпиаду не попадали не только чиновники, но и сами атлеты. А некоторые из них выступали на соревнованиях под олимпийским флагом. Антверпен-1920 История недопуска стран на Олимпиады началась еще сто лет назад. В 1920 году на летние Игры в Антверпен МОК не допустил немецких спортсменов и представителей стран — союзниц Германии по Первой мировой войне — Австрии, Венгрии, Болгарии, Турции. Не приняли участие в Олимпиаде и представители сборной СССР. Советские власти подали заявку на допуск восьми атлетов, однако она не была удовлетворена Международным олимпийским комитетом.

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Лондон-1948 Олимпиада 1948 года проводилась после Второй мировой войны в обстановке послевоенной разрухи. Для Игр не было возведено ни одного нового сооружения. Германия и Япония были исключены из МОК и не получили права на участие в Олимпиаде. СССР получил приглашение на Игры, однако принял решение не отправлять свою делегацию и отложил свое участие до 1952 года. Мельбурн-1956 В 1956 году сборная Китайской Народной Республики (КНР) отказалась от участия в Играх в Австралии из-за приглашения на соревнования команды Тайваня. Причина заключалась в том, что КНР считает остров Тайвань неотъемлемой частью своей территории. Впоследствии КНР отказывалась от участия в летних Олимпиадах 1960, 1964, 1968 и 1972 годов, на которых был представлен Тайвань.

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Игры в Мельбурне наряду с КНР бойкотировали еще семь стран. Сборные Египта, Ирака и Ливана отказались от участия в знак протеста против англо-израильской оккупации Синайского полуострова в ходе Суэцкого кризиса (1956−1957). Сборные Швейцарии, Испании, Нидерландов и Лихтенштейна отказались от участия в Играх, протестуя против подавления советскими войсками антикоммунистического восстания в Венгрии в 1956 году. Токио-1964 В 1964 году сборные Индонезии и КНДР отказались от участия в Олимпийских играх в Японии. Таким образом страны выразили протест против решения МОК не допустить к Олимпиаде спортсменов, принявших участие в Играх новых развивающихся сил (Games of the New Emerging Forces, GANEFO). GANEFO были организованы в 1963 году в Джакарте по инициативе президента Индонезии Сукарно для стран "антиимпериалистической" ориентации.

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В Играх также не принимали участие спортсмены из Южно-Африканской Республики, так как за два года до Олимпиады МОК исключил ЮАР из числа участников за политику апартеида. Ранее министр внутренних дел ЮАР Йоханнес де Клерк настоял на исключении небелых спортсменов из национальной сборной. Монреаль-1976 В 1976 году от участия в Олимпиаде в Канаде отказались команды более 20 африканских стран. Они протестовали против допуска на Игры Новой Зеландии, чья национальная сборная по регби совершила турне по ЮАР, где действовал режим апартеида, и провела ряд матчей с местными командами. МОК, в свою очередь, не стал исключать Новую Зеландию из числа команд — участниц Игр, сославшись на то, что регби не является олимпийским видом спорта. Выразив солидарность с африканскими командами, на Играх также не выступили Ирак и Гайана. Москва-1980 Олимпиаду в Москве бойкотировали 65 стран, включая США. Одной из главных причин бойкота, инициированного США, стал ввод советских войск в Афганистан. Через четыре года СССР бойкотировал Игры в Лос-Анджелесе под предлогом того, что советским спортсменам могла угрожать опасность во время соревнований.

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Представители Австралии, Андорры, Бельгии, Великобритании, Дании, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Франции и Швейцарии приняли участие в Олимпиаде, но выступали под олимпийским флагом. Атлеты из Испании, Новой Зеландии и Португалии также приехали в Москву, но состязались под флагами национальных олимпийских комитетов, а не своих стран. Сеул-1988 В 1988 году сборная КНДР отказалась от выступления на Олимпиаде в Южной Корее. Причиной стало отклонение оргкомитетом Игр требования северокорейского руководства провести часть соревнований в городах КНДР. Куба и Эфиопия также отказались от участия в сеульской Олимпиаде, выразив солидарность с КНДР. Барселона-1992 После распада СССР представители 12 бывших союзных республик (за исключением Литвы, Латвии и Эстонии) выступили единой сборной под олимпийским флагом на Играх в Барселоне.

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В связи с международными санкциями ООН в отношении Союзной Республики Югославия представители этой страны, а также Республики Македония — в общей сложности 58 спортсменов в 13 видах спорта — выступали на Играх в Барселоне под олимпийским флагом. Чтобы отличать их от Объединенной команды бывших республик СССР, ее спортсменов подписывали как независимых олимпийских участников (Independent Olympic Participant, IOP). Сидней-2000 В 2000 году Восточный Тимор находился в процессе получения независимости от Индонезии (провозглашена 20 мая 2002 года) и не обладал национальным олимпийским комитетом. Тем не менее четыре спортсмена из этой страны получили разрешение выступить на Олимпиаде в Австралии под олимпийским флагом. Ими стали тяжелоатлет Мартинью де Араужу, боксер Виктор Рамос, марафонцы Калишту да Кошта и Агида Амарал. Лондон-2012 В октябре 2010 года в результате конституционной реформы Нидерландские Антильские острова (автономия в составе Нидерландов) прекратили свое существование. Вместо них возникли самоуправляемые государственные образования Кюрасао и Синт-Мартен, а также общины Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба (все — в составе Нидерландов).

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Олимпийский комитет Нидерландских Антильских островов был исключен из состава членов МОК в июле 2011 года. Спортсменам, прошедшим отбор на Игры в Лондоне, было предоставлено право выступить под олимпийским флагом либо в качестве представителей Нидерландов или Арубы. В итоге бывшие Нидерландские Антильские острова выставили под олимпийским флагом команду из трех атлетов. Под нейтральным флагом выступал также марафонец Гуор Мариал, родившийся на территории Южного Судана — государства, которое на момент проведения Игр не имело национального олимпийского комитета (независимость Южный Судан получил 9 июля 2011 года). Сочи-2014 В декабре 2012 года МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет Индии в связи со вмешательством государства в ход выборов главы организации, признав результаты выборов недействительными. Позднее в МОК заявили, что наказание будет снято, если новые выборы пройдут до начала Олимпийских игр в Сочи 7 февраля, однако НОК Индии назначил их только на 9 февраля.

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