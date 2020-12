Игры не для всех. Какие страны не участвовали в Олимпиадах по неспортивным причинам

Игры в Мельбурне наряду с КНР бойкотировали еще семь стран. Сборные Египта, Ирака и Ливана отказались от участия в знак протеста против англо-израильской оккупации Синайского полуострова в ходе Суэцкого кризиса (1956−1957). Сборные Швейцарии, Испании, Нидерландов и Лихтенштейна отказались от участия в Играх, протестуя против подавления советскими войсками антикоммунистического восстания в Венгрии в 1956 году.

Токио-1964

В 1964 году сборные Индонезии и КНДР отказались от участия в Олимпийских играх в Японии. Таким образом страны выразили протест против решения МОК не допустить к Олимпиаде спортсменов, принявших участие в Играх новых развивающихся сил (Games of the New Emerging Forces, GANEFO). GANEFO были организованы в 1963 году в Джакарте по инициативе президента Индонезии Сукарно для стран "антиимпериалистической" ориентации.