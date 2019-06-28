Олимпиада по-итальянски. Где российские спортсмены будут бороться за золото Игр-2026

Два главных города, четыре кластера и 14 объектов — все о месте проведения зимних Олимпийских игр 2026 года

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут на севере Италии. Акцент сделан на Милане и Кортина-д’Ампеццо, но кластеров четыре — часть объектов будет располагаться в Вальтеллине и Валь-ди-Фьемме. Всего объектов 14. С нуля будет построен только один стадион. Шесть уже полностью готовы, три будут возведены на время соревнований, еще четыре ждет реконструкция. Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля, Паралимпиада — с 6 по 15 марта.

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Церемонии открытия и закрытия Олимпийский огонь Игр будет зажжен на знаменитом стадионе San Siro, который является домашним для двух грандов европейского футбола — "Милана" и "Интера". Арена была построена в 1925 году и после неоднократно перестраивалась, последний раз — в 1989 году. Здесь проходили матчи двух чемпионатов мира по футболу (1934 и 1990), четыре финала главного клубного турнира Европы (1965, 1970, 2001, 2016). В день выбора Милана местом проведения Олимпийских игр появилась информация, что футбольную арену снесут, чтобы построить рядом новый стадион, отвечающий коммерческим интересам миланских клубов, однако мэр города Джузеппе Сала пообещал, что до 2026 года с ней ничего не случится и 80 тыс. человек смогут увидеть церемонию открытия Игр на San Siro.

Описание Arena di Verona © AP Photo/Martino Masotto

Вместимость Arena di Verona, которую организаторы выбрали для церемонии закрытия Олимпийских игр, в семь раз меньше, зато значительно выше ее возраст: античная арена в городе Ромео и Джульетты была возведена в I веке н.э. Здесь много чего происходило: гладиаторские бои, цирковые представления, средневековые турниры, фестивали, бои с быками, оперные постановки, концерт Адриано Челентано и даже сожжение еретиков. Теперь пришло время и для Олимпиады. Хоккей. Следж-хоккей. Милан Для проведения мужского и женского турнира будут использоваться две арены: Palatali a Santa Giulia (Ice Hockey 1) и Milano Hockey Arena (Ice Hockey 2). Palatali a Santa Giulia Единственный объект, который находится только в стадии проектирования. Многофункциональная арена будет построена ближе к началу Игр и сможет вместить 15 тыс. зрителей. Решение о ее строительстве было принято до победы итальянской заявки на проведение Олимпиады. Здесь пройдет церемония открытия Паралимпийских игр. Церемония их закрытия состоится на главной площади города Пьяцца-дель-Дуомо. Milano Hockey Arena Была построена как временный объект в 1985 году, в 2010-м была закрыта. Ее ждет реконструкция, расходы на которую полностью возьмет частный инвестор. Арена станет многофункциональной площадкой, способной вместить во время соревнований 7 тыс. человек. Фигурное катание. Шорт-трек. Mediolanum Forum Сейчас является главным спортивным и развлекательным центром Милана, вмещает 12 тыс. зрителей. Mediolanum Forum принял много международных событий, в том числе чемпионат мира по фигурному катанию 2018 года. Турнир запомнился первым поражением на взрослом уровне российской фигуристки Алины Загитовой, которая месяцем ранее стала олимпийской чемпионкой.

Описание Mediolanum Forum © REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Тот чемпионат мира для российских фигуристов вообще сложился не очень удачно: они завоевали только серебро и бронзу. Так что через семь лет у нового поколения будет возможность взять реванш. Тем более что на предыдущей Олимпиаде в Италии россияне выступили очень успешно: в 2006 году они заняли три из четырех первых мест. Победы одержали Евгений Плющенко, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Бронзу завоевала Ирина Слуцкая. К 2026 году Mediolanum Forum будет модернизирован, что позволит увеличить его вместимость. Биатлон. Кортина-д’Ампеццо. Sudtirol Arena

Описание Sudtirol Arena © EPA/CLAUDIO ONORATI

Самый большой биатлонный стадион Италии и один из крупнейших в мире, расположен недалеко от Кортина-д’Ампеццо — в Антхольце (Антерсельве), на высоте 1600 м. Арена ежегодно принимает этап Кубка мира по биатлону, который многие российские биатлонисты считают лучшим в календаре соревнований. Стадион был открыт в 1971 году и с тех пор принял пять чемпионатов мира, шестой состоится в 2020 году. В 1975 году чемпионом мира здесь стал Николай Круглов, спустя 22 года его достижение повторил сын Николай Круглов — младший, став первым в эстафетной гонке вместе с Иваном Черезовым, Максимом Чудовым и Дмитрием Ярошенко. Антхольц также был самым успешным местом в кубковой карьере лучшего российского биатлониста последних лет Антона Шипулина, который в прошлом году завершил спортивную карьеру. Учитывая большую привлекательность биатлона в Европе, общая планируемая вместимость составит 19 тыс. зрителей. Лыжные гонки. Лыжное двоеборье. Валь-ди-Фьемме. Tesero Cross-country Centre

Стадион находится в местечке Тезеро. Здесь прошли три чемпионата мира по лыжным видам спорта, последний — в 2013 году. Тогда же Валь-ди-Фьемме стал местом проведения Универсиады. Рядом с трассой расположен знаменитый склон Альпе Чермис, куда лыжники взбираются во время последнего этапа ежегодной многодневки "Тур де Ски", победителями которой становились российские спортсмены Александр Легков и Сергей Устюгов. Вместимость стадиона, как ожидается, составит 30 тыс. человек. Система освещения позволит проводить гонки в темное время. Бобслей, скелетон, санный спорт. Кортина-д’Ампеццо. Pista Eugenio Monti (Sliding Centre E. Monti)

Описание Sliding Centre E. Monti © CC BY 2.0/gizmin0

Исторический объект — принимал Игры 1956 года. Без перерыва функционировал до 2008 года, став местом проведения многих мировых и континентальных чемпионатов. После капитальной реконструкции здесь появится современная санно-бобслейная трасса, которая вернет региону интерес к трем видам спорта и разнообразит соревновательный календарь Кубка мира. Объект будет рассчитан на 9 тыс. зрителей. Керлинг. Керлинг на колясках. Кортина-д’Ампеццо. Olympic Ice Stadium Стадион, на котором проходили церемонии открытия и закрытия VII зимних Олимпийских игр. Именно здесь в 1956 году советские хоккеисты сражались за золотые медали олимпийского турнира. В Кортина-д’Ампеццо национальная команда приехала в качестве дебютанта зимних Игр, однако это не помешало ей занять первое место в медальном зачете, даже несмотря на то, что она не выступала в олимпийских турнирах по бобслею и фигурному катанию. Советские спортсмены завоевали 16 наград, семь из которых — высшего достоинства. В хоккейном турнире сборная СССР одержала победы во всех семи матчах, в том числе и в игре с командой Канады, и впервые стала олимпийским чемпионом. Впоследствии советские хоккеисты еще шесть раз побеждали на Играх (1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988).

Нападающий той команды Виктор Шувалов — единственный, кто дожил до сегодняшних дней. "Могу только пожелать удачи российским спортсменам, — сказал 95-летний Шувалов. — Игры в Кортина-д'Ампеццо в целом прошли очень хорошо". К мужскому чемпионату мира по керлингу 2010 года арена была отреставрирована, сохранив оригинальные деревянные трибуны. Ее можно увидеть в фильме про Джеймса Бонда "Только для твоих глаз", который вышел в 1981 году. Вместимость составит 3,1 тыс. человек. Конькобежный спорт. Валь-ди-Фьемме. Ice Rink Baselga di Pine

Описание Ice Rink Baselga di Pine © Lollomiola at Italian Wikipedia/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

Каток, расположенный в коммуне Базельга-ди-Пине, принимал Универсиаду 2013 года и юниорский чемпионат мира — 2019. Его единственным недостатком является отсутствие крыши, однако в планах оргкомитета — сделать каток крытым. После реконструкции он станет первым в Европе крытым катком, расположенным на высоте более 1000 м. Именно на высокогорных крытых катках в североамериканских Солт-Лейк-Сити и Калгари были установлены все нынешние мировые рекорды в конькобежном спорте, один из которых, на дистанции 500 м, принадлежит Павлу Кулижникову. Арена будет вмещать 5 тыс. зрителей. Фристайл. Сноуборд. Вальтеллина

Описание Горнолыжный курорт в Ливиньо © AP Photo/Mario Facchini

Граничащий со Швейцарией Ливиньо — самый солнечный горнолыжный курорт Италии. Именно здесь будут разыграны медали по фристайлу и сноуборду. Для этого подготовят три трассы, которые будут располагаться в шаговой доступности друг от друга. Их вместимость составит от 3 до 10 тыс. мест. Опыт проведения подобных соревнований здесь уже есть. В 2017 и 2018 годах Ливиньо принимал этапы Кубка Европы, здесь регулярно проводятся национальные соревнования по различным дисциплинам фристайла. Прыжки на лыжах. Лыжное двоеборье. Валь-ди-Фьемме. Ski Jumping Stadium Трамплин в Предаццо — лучший в Италии, он регулярно используется для проведения этапов Кубка мира. Стадион занимает 3 тыс. кв. м и состоит из двух основных трамплинов (HS 134 и HS 106), трех школьных и ряда сооружений, оборудованных для спортсменов, судей, федераций, журналистов и вещателей. Трибуны способны принять 20 тыс. зрителей. Именно на этом трамплине в 2013 году летающие лыжники и двоеборцы разыгрывали медали чемпионата мира и Универсиады. Горнолыжный спорт. Парасноуборд В горнолыжном спорте мужчины и женщины будут соревноваться на разных трассах, в разных кластерах.

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