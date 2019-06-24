Возвращение в Альпы. Италия примет зимние Олимпийские игры 2026 года

ЛОЗАННА /Швейцария/, 24 июня. /ТАСС/. Зимние Олимпийские игры спустя 20 лет вернутся в Альпы, причем вновь в Италию. Так решил Международный олимпийский комитет (МОК), отдав предпочтение Милану и Кортина-д'Ампеццо при выборе столицы Игр 2026 года. Голосование по выбору места проведения XXV зимних Олимпийских игр прошло в понедельник на 134-й сессии МОК в швейцарской Лозанне, которая, что символично, расположена посреди Альпийских гор. Есть символизм и в цифрах. 1956, 2006, 2026. В истории олимпийского движения эти годы теперь будут связаны с проведением зимних Игр в Италии. А началось все как раз с альпийского города Кортина-д'Ампеццо, который занимает важное место и в истории российского спорта: именно там в 1956 году советская сборная впервые выступила на зимней Олимпиаде. Не компактно У итальянской заявки был только один конкурент - Стокгольм. Шведская концепция проведения Игр предполагала, что спортивные олимпийские объекты будут располагаться в четырех кластерах, один из которых - в латвийской Сигулде, где есть приемлемая для проведения олимпийских соревнований санно-бобслейная трасса. Соревнования также должны были принять прилично удаленные от шведской столицы города Фалун и Оре. Последний расположен в 450 км от Стокгольма.

Сложная логистика и слабая поддержка заявки со стороны населения Швеции в итоге сыграли важную роль при выборе места проведения Игр. Итальянскую заявку поддержали 47 членов МОК, шведскую - 34. "Могу предполагать, что ключевой стала разница в общественной поддержке - 83 процента против 55 [у Стокгольма], - сказал президент МОК Томас Бах. - Для многих членов МОК это было четким сигналом. Общественная поддержка часто идет рука об руку с политической". Италия изначально была фаворитом предвыборной кампании, поэтому итоговый результат Стокгольма заслуживает уважения. Навязать борьбу фавориту Стокгольму удалось благодаря тому, что заявка получила поддержку на самом высоком государственном уровне: на сессию в Лозанну приехали кронпринцесса Швеции Виктория и премьер-министр страны Стефан Лёвен. Успешно шведы провели и презентацию своей заявки. Особенно запомнилось выступление мэра Стокгольма Анны Кёниг Йерльмюр, которая спела строки из песни шведской группы ABBA Dancing Queen. Обычно такие яркие моменты влияют на исход голосования - достаточно вспомнить выступление на английском языке бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко перед выбором России страной проведения чемпионата мира по футболу. Однако даже эти плюсы не смогли нивелировать очевидные недостатки шведской заявки - небольшая поддержка идеи проведения Игр со стороны населения страны и слишком большие расстояния между объектами. Член МОК двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Исинбаева во время выборов поддержала именно Милан. По ее словам, сильное влияние на результат оказал отчет оценочной комиссии МОК, который был предоставлен перед выборами. "Он был довольно строгим, думаю, он повлиял на многих членов МОК, потому что к Швеции оставалось очень много вопросов. Думаю, отчет оценочной комиссии был судьбоносным", - заметила она. Накопленный опыт Отраженная в итальянской заявке концепция проведения Игр была более понятной. Доломитовые Альпы, в которых расположена Кортина, входят в число наиболее популярных мест у любителей зимнего спорта. Здесь традиционно проходят чемпионаты мира по биатлону, лыжным гонкам, горнолыжному спорту. Фактически, для проведения Игр там уже все готово. Если говорить о ледовых видах спорта, то инвестиции в подготовку спортивных объектов в Милане также не должны быть существенными. И это отражает новую концепцию выбора олимпийских столиц, которая отражена в принятой шесть лет назад стратегии развития олимпийского движения Agenda 2020. Она предусматривает максимальное использование существующих и временных объектов. Как отмечает МОК, это уже позволило на 75 процентов сократить расходы заявочных комитетов по сравнению с Играми 2018 и 2022 годов, и на 20 процентов - операционный бюджет предстоящих Игр. При этом на подготовку к Олимпиаде 2026 года МОК намерен выделить $925 млн. Россия приветствует решение МОК Сомнений в том, что Игры пройдут успешно, сейчас практически не возникает, в том числе и в России. "Поздравляю наших коллег из Италии с победой в выборном процессе, - сказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Доволен результатами голосования, дело в том, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии имеет большой опыт проведения крупных соревнований, включая Игры-2006 в Турине, уверен, это повлияло на членов МОК. Учитывая дружественные взаимоотношения наших НОК, мы уверены, что итальянская сторона обеспечит нам максимально возможное содействие в подготовке и участии в Играх".