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Сессия МОК в Лозанне

Бах считает, что общественное мнение сыграло главную роль при выборе столицы ОИ-2026

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо
Президент НОК Италии Джованни Малаго и глава МОК Томас Бах EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
Описание
Президент НОК Италии Джованни Малаго и глава МОК Томас Бах
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ЛОЗАННА /Швейцария/, 24 июня. /ТАСС/. Поддержка гражданами Италии заявки на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году стала определяющим фактором, который позволил Милану и Кортина-д'Ампеццо выиграть выборы. Об этом журналистам заявил президент МОК Томас Бах в понедельник.

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Единственным конкурентом Милана и Кортина-д'Ампеццо был Стокгольм. За итальянскую заявку было отдано 47 голосов, за шведскую - 34, один человек воздержался.

"Могу предполагать, что ключевой стала разница в общественной поддержке - 83 процента против 55 [у Стокгольма], - сказал Бах. - Для многих членов МОК это было четким сигналом. Общественная поддержка часто идет рука об руку с политической".

Италия в четвертый раз примет Олимпийские игры. Именно в Кортина-д'Ампеццо в 1956 году сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде. В 1960 году в Риме прошла летняя Олимпиада, в 2006 году в Турине - зимняя.

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Сессия МОК в Лозанне
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