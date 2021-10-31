Лидеры G20 высказались в поддержку Олимпиады в Пекине

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Лидеры стран Группы двадцати (G20) высказались в поддержку XXIV зимней Олимпиады в Пекине на фоне звучащих в некоторых странах призывов к ее бойкоту. Об этом говорится в декларации, которая была принята по итогам саммита лидеров "двадцатки" в Риме.

"Мы с нетерпением ждем Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине как возможности для соревнований между атлетами со всего мира, которая служит символом человеческой стойкости", - говорится в документе. XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

В мае спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае. По ее мнению, лидеры ведущих стран мира должны воздержаться от участия в играх. С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Национальный олимпийский комитет США выступил против бойкота.