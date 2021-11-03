Утвержден расширенный список кандидатов в сборную России для участия в Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Расширенный список кандидатов в сборную России для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине утвержден в среду. Об этом журналистам по итогам заседания штаба по контролю за обеспечением подготовки сборных команд России для участия в Олимпийских играх сообщил министр спорта Олег Матыцин.

Российская команда на данный момент завоевала 218 из 261 возможной олимпийской квоты. По словам Матыцина, количество квот может измениться по результатам соревнований, которые пройдут в ближайшие два месяца.

"Сегодня утвержден список [кандидатов] - 599 атлетов по 13 видам спорта", - сказал Матыцин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.