{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Шольц призвал аккуратно обсуждать такие вещи, как возможный бойкот Олимпиады в Пекине

Новый канцлер ФРГ указал на то, что в организации Игр задействовано на протяжении долгого времени много людей

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц сдержанно оценил возможность дипломатического бойкота Германией Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

На эту тему
США против пекинской Олимпиады: почему Вашингтон пошел на бойкот?
США против пекинской Олимпиады:

"Такие вопросы нужно очень аккуратно обсуждать", - заявил в среду глава правительства в эфире телеканала Welt. "Олимпийские игры - это всегда вклад в сосуществование в мире", - заметил он.

Шольц указал на то, что в организации Игр задействовано на протяжении долгого времени много людей. "Мы будем принимать решения по мере их поступления", - сказал канцлер.

США 6 декабря объявили дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине, предполагающий отказ от поездок официальных лиц на Игры. Позднее Вашингтон уведомил об этом своих союзников и партнеров за рубежом, оставив за ними право самостоятельно принимать решения относительно участия или неучастия в мероприятиях в Китае по случаю Олимпиады. Поводом для призывов бойкотировать зимние Игры, с которыми ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран, стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Китай в ответ назвал решение США политической манипуляцией, противоречащей Олимпийской хартии, и пообещал принять контрмеры.

Помимо США, о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр объявила Австралия. По данным газеты "Санкэй", Япония также не намерена отправлять в Пекин членов кабмина или правительственных чиновников. Правительство Новой Зеландии сообщило, что его официальные представители не поедут на Олимпиаду из-за пандемии.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

Теги
СШАГерманияКитайОлимпиада-2022 в Пекине
Белый дом: "Северный поток - 2" является сейчас рычагом влияния Запада на Россию
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что если РФ " войдет на Украину, мы можем сделать шаги, чтобы гарантировать, что "Северный поток - 2" окажется под угрозой"
Читать полностью