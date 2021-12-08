Шольц призвал аккуратно обсуждать такие вещи, как возможный бойкот Олимпиады в Пекине

"Такие вопросы нужно очень аккуратно обсуждать", - заявил в среду глава правительства в эфире телеканала Welt. "Олимпийские игры - это всегда вклад в сосуществование в мире", - заметил он.

Шольц указал на то, что в организации Игр задействовано на протяжении долгого времени много людей. "Мы будем принимать решения по мере их поступления", - сказал канцлер.

США 6 декабря объявили дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине, предполагающий отказ от поездок официальных лиц на Игры. Позднее Вашингтон уведомил об этом своих союзников и партнеров за рубежом, оставив за ними право самостоятельно принимать решения относительно участия или неучастия в мероприятиях в Китае по случаю Олимпиады. Поводом для призывов бойкотировать зимние Игры, с которыми ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран, стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Китай в ответ назвал решение США политической манипуляцией, противоречащей Олимпийской хартии, и пообещал принять контрмеры.

Помимо США, о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр объявила Австралия. По данным газеты "Санкэй", Япония также не намерена отправлять в Пекин членов кабмина или правительственных чиновников. Правительство Новой Зеландии сообщило, что его официальные представители не поедут на Олимпиаду из-за пандемии.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.