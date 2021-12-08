ЛНР надеется, что переговоры Путина и Байдена помогут снизить напряженность в Донбассе

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Луганской народной республики (ЛНР) надеются, что состоявшиеся 7 декабря переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом помогут снизить напряженность в Донбассе. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире передачи "Пятая студия" на телеканале " Россия-24 ".

"Да, мы знаем, что прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Байденом, на которых в том числе обсуждался вопрос невыполнения Киевом минских соглашений. Мы, безусловно, очень надеемся на то, что принятые решения каким-то образом повлияют на приказы, которые отдает Киев своим вооруженным силам, и они сведут к минимуму обстрелы наших территорий либо вообще прекратят обстрелы наших территорий, потому что мы, в принципе, понимаем, откуда здесь растут ноги", - сказал Пасечник.

Он отметил, что "Украина не располагает собственными возможностями для ведения войны в Донбассе" и это подтверждает "последнее обращение министра обороны [Украины Алексея] Резникова за военной помощью к Соединенным Штатам Америки".

"Поэтому мы очень надеемся на то, что обстрелы прекратятся. Потому что на сегодняшний день практически не было ни одного дня, чтобы Киев не нарушил хотя бы один из пунктов Минских соглашений. Для них это просто бумага, и они отказываются выполнять минские соглашения", - добавил лидер республики.

В Донбассе с конца февраля, несмотря на действие дополнительных мер по контролю за перемирием, возобновились интенсивные перестрелки. Ситуация обострилась после захвата 13 октября украинскими силовиками офицера представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В ДНР и ЛНР отмечают, что Киев целенаправленно провоцирует эскалацию конфликта.